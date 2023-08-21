陸房企欠仲介佣金44億

大陸地產仲介巨頭中原集團傳出被多家房企拖欠仲介佣金，包括佳兆業、恒大、寶能、世茂、龍光等開發商拖欠深圳中原的佣金就超過人民幣10億元（約新台幣44億元），導致深圳中原無法發放員工抽成獎金。房企爆雷風波持續延燒，地產仲介生存壓力愈來愈大。

界面新聞報導，中原集團行政總裁施俊嶸的落款文件《關於深圳中原反饋墊付佣金相關事宜的通報》近日在網路上流傳，文件披露多家房企拖欠仲介佣金的情形相當嚴重，深圳中原方面證實該文件「屬實」。文件內容提及，目前公司無法墊付，對部分處境艱困員工，將發放特困憮恤金，同時將繼續加大追佣收款力度。

中原集團1978年於香港創立，主要從事新房和二手房的房地產經紀、代理業務等地產服務為主。1992年進入大陸市場，旗下擁有旗艦品牌中原地產，以及利嘉閣地產、森拓普等多個子品牌。而深圳中原成立於1997年，是深圳重要的房地產仲介公司。

報導指出，深圳中原某房仲經紀人說，員工基本薪資僅人民幣2,000多元。當經紀人幫開發商賣掉一套房子後，開發商會把相應佣金給地產仲介公司，地產仲介公司再按比率給下面的經紀人發放抽成獎金。而地產經紀人薪資由基本工資加獎金組成，若開發商付不出佣金，等於經紀人獎金就沒了。

據統計，各開發商/代理商尚未支付深圳中原的佣金超過人民幣10億多元，目在法院已經啟動訴訟追佣的金額達人民幣5.35億元，其中法院已裁決，在強制執行金額超過人民幣4億元，待判決的金額人民幣1.35億元。

樓市低迷讓房產仲介承壓。中原集團行政總裁施俊嶸指出，大陸房市不會快速反彈，本身經濟前景出現陰霾，傳導到地產二三級市場，各個板塊無論剛需、改善或者豪宅，置業階梯呈現停頓狀態。

公開資料顯示，中原集團旗下業務收入，新房貢獻六成，三至四成則來自二手房。中原集團在過去兩年已做了收縮動作，整體業務規模縮減約30%左右。