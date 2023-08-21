人行救市 將採雙降策略

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

中國人民銀行（中國大陸央行）上周意外調降1年期中期借貸便利（MLF）利率後，彭博資訊與路透訪調的經濟學家預期，人行21日將「變相降息」，分別調降1年期與5年期貸款市場報價利率（LPR）15個基點，降幅為一年來最大，近期再調降存款準備金率1碼，以提振岌岌可危的房地產業。

彭博與路透各自訪調的經濟學家預期，1年期LPR將調降15個基點至3.4%，降幅是去年1月來最大；5年LPG也將下調至少15個基點到4.05%，降幅是一年來最大。

路透訪調的經濟學家也預期，人行近期將調降存準率1碼。人行上周再次下調MLF、逆回購和常備借貸便利（SLF）等政策利率，其中MLF利率降幅進一步擴至15個基點，SLF與逆回購均調降10個基點。

瑞聯私人銀行（UBP）資深亞洲經濟學卡山諾瓦（Carlos Casanova）指出，根據人行過去的行為模式，1年期和5年期LPR預料將各調降10~15個基點，「展望未來，我們預期人行接著將再調降存準率2~3碼，並擴張資產負債表，以減緩關鍵領域的風險」。

不過，也有交易員指出，考慮到銀行業的淨息差壓力，本月LPR會調降、但幅度可能不會很激進，例如1年期LPR可能只下調10個基點bp，5年期調降15個基點。

彭博

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