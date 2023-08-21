陸房市不振 拖累SOHO獲利
大陸知名房企巨頭SOHO中國公布今年上半年財報顯示，今年上半年營收人民幣8.2億元（約新台幣36億元），年減8.3%，淨利潤人民幣1,361.3萬元（約新台幣6,000萬元），年減92.9%，主要原因是大陸經濟不佳，出租辦公室空置率大增以及租金下滑所致。
SOHO中國表示，受到辦公樓與商鋪物業租賃疲軟，導致營收減少，今年上半年，SOHO中國的租金收入約人民幣8.19億元（約新台幣36億元），投資物業平均出租率已止穩並恢復至約79%。
SOHO中國出租率仍在恢復中。以北京項目為例，望京SOHO的出租率為64%、位於CBD板塊的光華路SOHO的出租率是84%、位於東二環的銀河及朝陽門SOHO的出租率是61%。
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