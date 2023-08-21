SOHO中國爆雷 欠稅87億

大陸地產商接連爆發財務地雷。據《上觀新聞》報導，知名地產商「SOHO中國」近日發布2023年度中期業績公告指出，集團旗下尚有人民幣19.86億元（約新台幣87億元）的土地增值稅和相關滯納金未被償付，可能導致集團於2023年6月30日合計人民幣42.32億元（約新台幣186億元）的銀行借款本金出現交叉違約。

SOHO中國成立於1995年，由SOHO中國董事長潘石屹和妻子SOHO中國總裁張欣共同創辦，SOHO中國主要在北京和上海市中心開發高檔商業地產，北京三里屯SOHO是其代表作之一。

公告稱，SOHO中國的一家子公司北京望京搜候房地產有限公司（簡稱北京望京公司）於2022年8月收到當地稅務機關的稅項繳納通知，要求其在2022年9月1日前支付望京SOHO項目塔1和塔2的相關土地增值稅人民幣17.33億元，自稅款滯納之日起按日加收滯納稅款萬分之五的滯納金。

SOHO中國在公告中表示，於2023年6月30日，已支付土地增值稅人民幣3,060萬元，尚有人民幣19.86億元的土地增值稅和相關滯納金未被償付。

公告稱，土地增值稅的滯納導致集團於2023年6月30日合計人民幣42.32億元的銀行借款本金有可能出現交叉違約。交叉違約借款本金為人民幣42.32億元，利息為人民幣1,057.6萬元，其中包括根據原合同約定的還款日在2024年6月30日之後到期的借款，由於可能會被各自的借款人要求立即償還，因此於2023年6月30日將其重分類為流動負債。

此外，SOHO中國還在公告中預告，根據大陸稅收徵收管理法，當地稅務機關可能採取其他強制措施，包括但不限於扣押、查封、依法拍賣或變賣相關物業，以及就滯納土地增值稅處以不繳或少繳的稅款50%以上五倍以下的罰款。

SOHO中國稱，集團已持續與當地稅務機關就尚未償付的土地增值稅和相關滯納金開展溝通，並就具體償付計劃達成一致，將繼續處置若干商業物業，用以償付部分土地增值稅。

報導稱，截至6月30日，SOHO中國的現金及現金等價物約人民幣6.27億元（約新台幣27.6億元），銀行貸款及其他貸款約160.46億元（約新台幣706億元），總負債約315.19億元（約新台幣1,387億元），總資產約689.2億元（約新台幣3,032億元）。