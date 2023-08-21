台灣大學生廣州實習 見證產業實務

8月17日「築夢珠江 展翅飛翔」—2023年台灣大學生廣州實習體驗活動結業儀式在南沙創享灣舉行，在廣州各區實習的台灣大學生、實習企業代表以及領導嘉賓參加。

本屆實習活動聚集金融、生物醫藥、智能製造、互聯網等行業的實習崗位，台灣大學生代表黃詩容表示此次實習收穫滿滿，「在這次實習中，接觸到很多學校學不到的知識，從手足無措到慢慢熟悉工作流程，有苦也有甜，這些都將成為我們一生的寶貴財富。」

在為期兩個月的實習中，許多台灣大學生用Vlog形式記錄自己在廣州生活的經歷，活動現場播放了獲獎視頻並進行頒獎典禮。經過本次實習，各台灣大學生不僅開闊眼界、積累經驗、收穫友誼，也感受到廣州這座城市的溫暖和活力。

「我覺得黃埔區是一個新興的、有潛力的地方，人文環境、基礎建設方面都做得不錯。」第一次到黃埔實習的高逸丞主要負責主播崗位，他的工作主要分為兩個部分：直播帶貨和視頻出鏡。他説，「不論是從傳統媒體的視頻生產，還是直播話術、流程都收穫很多，讓我學會從實踐到現實中的運用。」

來自台灣海洋大學的洪楷軒首次來到廣州，他帶著好奇心參加實習體驗活動，見證到大陸新媒體行業的蓬勃發展，認識到台灣和大陸發展的異同。他表示，「兩個月的時間，讓自己在不同部門流轉，見識從音頻、視頻、直播、設計、包裝到營銷等一條龍式的新媒體產業鏈。」

「本次實習最大的收穫就是實踐性。」來自暨南大學口語傳播系的傅繼嫻表示，實習期間主要負責音頻脚本撰寫、音頻錄製、後期剪輯等工作，「由於我的專業對於實踐性的要求比較高，這個工作也很符合我的專業，所以對我來說收穫很多。」