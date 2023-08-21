南亞商界 期待對陸合作機遇

第七屆中國—南亞博覽會在雲南昆明落下帷幕。作為中國大陸同南亞國家經貿合作的重要平台，南博會已成為南亞國家分享中國機遇的「快車道」。南亞國家商界人士看好中國大陸不斷做大經貿合作蛋糕，挖掘新的合作增長點，期待共享中國機遇，共促經濟復甦。

新華社報導，尼泊爾工業、商業和供應部秘書馬杜·庫馬爾·馬拉西尼說，中國大陸與南亞的伙伴關係基於地理上比鄰，更基於共同繁榮、共同增長的訴求與期待。本次南博會強調經濟合作，助力各方實現共同發展。

尼泊爾工商聯合會主席錢德拉·普拉薩德·達卡爾表示，尼泊爾在農業、旅遊、新能源、基礎設施建設、信息技術、草藥和制藥等領域期待得到中國支持，抓住對大陸合作機遇。

斯里蘭卡錫蘭商會主席胡蘭加穆瓦說，本屆博覽會全面恢復線下舉行，對斯里蘭卡企業來說是更加直接了解中國市場的絕佳機會。斯里蘭卡參展商希望在出口和旅遊業方面尋求合作機會。

巴基斯坦拜格集團董事長米爾扎·伊赫蒂亞爾·拜格表示，南博會已成為巴基斯坦推廣產品新途徑，有效促進巴基斯坦產品對華出口。

隨著南博會規模與效應擴大，吸引力與影響力提升，一些東南亞國家也積極參與。印尼智庫東協南洋基金會主席班邦·蘇爾約諾表示，中國進一步擴大開放，搭建南亞和東南亞國家產品進入中國市場的平台。