廣西南寧 打造區域科創中心

「在產業基金、土地、稅收等優惠政策的支持下，今年初，我們在中國（廣西）自由貿易試驗區南寧片區引入首台12英寸晶圓光刻設備，每月可生產加工晶圓1萬片，接下來，我們將面向東協市場，建設更多生產線，爭取成為全球知名半導體封測企業。」廣西華芯振邦半導體有限公司董事賴澤聯19日接受媒體採訪時說。

中新社報導，看好南寧片區毗鄰東協、產業配套成熟的優勢，從事電子信息行業的賴澤聯，與業內知名台灣團隊合作到廣西創業，建設具備晶圓凸塊製造、測試、切割、封裝等工藝的現代化工廠，產品暢銷海內外。

晶圓是晶片製造的重要基礎。晶片製造過程中，需要將晶圓切割，經過電路設計等工藝步驟，最終形成完整的晶片。

賴澤聯表示，中國（廣西）自由貿易試驗區與東協陸海相連，產品運往越南、泰國等東協國家時間短、物流成本低。接下來，公司將結合上下游產業鏈需求，優化產品結構，提升生產能力，爭取趕超國際先進水平。

在廣西華芯振邦半導體有限公司附近，一家生產企業級內存公司生產線十分忙碌。南寧泰克半導體有限公司董事長崔文豪說，多方努力下，今年5月該公司實現企業級內存產品在廣西量產，該內存可廣泛應用於服務器、雲計算、數據庫、工業自動化、移動終端、智能穿戴等領域，受東協客戶歡迎。

「今年，我們企業產值預計較去年可增長50%以上。」崔文豪說，該公司將加大研發投入，加快技術升級，打造半導體存儲全產業鏈。

南寧片區已將面向東協發展高端生產性服務業、打造區域性科技創新中心列為重點任務。