兩岸青年創業論壇 分享機遇歷程

「創業已成為我的嗜好，我和夥伴已觸及了文化創意、高新科技、電子商務、體育娛樂、新媒體、鄉村振興等各大熱門產業。」即將在福建廈門置產的台灣青年范姜鋒，以新福建人的身分在貴州畢節分享了自己的創業經歷。

中新社報導，大江論壇·第六屆兩岸青年成長創業論壇19日在貴州畢節舉行，近百位兩岸青年齊聚一堂，交流在大陸成長創業故事，分享合作機遇及創業歷程。 2009年登陸的范姜鋒，用14年時間攜手大陸夥伴，在廈門打造了台灣青年創業民營基地，在香港成立了中國海峽研究院，在福建南平開創了大話熹遊文化IP，在福州組建了兩岸新媒體團隊……這些創業產業，為兩岸青年交流交往搭建起了平台。 「我們希望幫助台灣青年在大陸追夢、築夢、圓夢，培養青年產業人才。」擔任廈門啟達台享創業服務有限公司總經理的范姜鋒說，融合領頭、產業領軍是創立啟達台享的初衷。

43歲才開始創業的王怡雯，目前在天津從事旅遊類產業。王怡雯常帶著台灣來的學生瞭解大陸新農村。她認為台灣青年在這方面具有服務與創新的獨特優勢，大陸則有更廣闊的平台供台灣青年去發揮。