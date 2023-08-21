上海國際郵輪復航 回暖情勢佳

郵輪經濟作為漂浮在水上的黃金產業，是培育消費新業態、釋放消費新潛力的重要環節。上海國際郵輪復航試點半年以來，郵輪經濟整體加速回暖的良好勢頭受到關注。

中新社報導，18日下午，搭載旅行團的藍夢之星郵輪從上海吳淞口國際郵輪港出發前往日本長崎，船上600餘名旅客由此開啟精彩的海上之旅。

當日，邊檢出境大廳人流湧動，旅客有序排隊辦理邊檢通關手續。「這一次是以上海為母港的國際郵輪航線暫停三年以來，我們旅行社組織的首個赴日大型郵輪旅遊團。來到口岸，不僅充分感受到郵輪碼頭三年來的變化，也體會到了邊檢機關提供的便利順暢通關保障。」浙江光大星辰國際旅行社有限公司相關負責人說。 自今年3月，上海積極推動國際郵輪復航試點以來，多艘郵輪再起航，運營銷售成績不俗。藍夢之星郵輪和招商伊敦郵輪相繼復航以來，已成功運營21個航次，累計接待遊客2.6萬人次。皇家加勒比國際遊輪、MSC地中海郵輪宣布2024年回歸上海開啟母港運營，目前銷售情況良好。

據統計，試點復航以來，郵輪產業已實現船票銷售收入超3億元（人民幣，下同），船供物資消費約1億元，帶動郵輪港口出入境免稅店消費約350萬元，整體新增就業崗位超4000個，預計到2024年將新增就業崗位約2萬個。上海國際郵輪經濟高質量發展正快速駛入復甦航道。

在此背景下，不少郵輪企業加速推出國際旅遊航線，期待早日回歸中國大陸市場。在第三批恢復出境團隊遊的國家和地區名單公布後，藍夢郵輪便積極展開部署，第一時間調整航線運營策略，快速規劃並對接韓國航線停靠港相關審批流程，對此前已公布的郵輪航線進行迅速調整，為消費者帶來郵輪度假的多元化選擇。

自5月26日藍夢郵輪從大陸國內母港出發試點，迄今已運營16個航次，共迎接22000人次遊客，並在暑期以來實現平均100%以上的滿載上座率。

「大陸文旅部公布恢復第三批出境團隊遊名單，日本、韓國也在其中，郵輪旅遊迎來重大利好，預計郵輪數量和遊客人數會有一個明顯的躍升。」浦江邊檢站邊防檢查處副處長馬英傑說。

未來，上海將提升郵輪訪問港影響力，增加高品質郵輪產品供給，促進郵輪入境旅遊消費，提升上海郵輪樞紐港影響力。「上海是中國最優質的郵輪市場之一，但一隻燕子是捎不來春天的。」上海市商務委副主任張傑向全球國際郵輪企業發出誠摯邀請，期待不斷深化國際合作交流、共享全球市場。