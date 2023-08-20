A股弱美股強 陸境外投資基金規模創新高

中國基金報報導，截至19日，大陸今年以來新發QDII基金（投資境外產品的基金）數量37支，刷新了歷年新高；同期募集規模人民幣79.36億元，也超過了去年全年人民幣76億元的規模。分析認為為分散境內投資風險，加上美股表現亮眼，因此基金公司青睞海外資產布局。

QDII基金是指大陸境內設立，經有關部門批准從事境外證券市場的股票、債券等有價證券業務的證券投資基金。該款基金多投資於境外資本市場的債券和貨幣性工具等固定收益類的金融產品，投資股票的比例一般不會超過50％，所以收益比較低，但相對穩健。

在存量部分，中國基金業協會數據顯示，截至6月末，全市場共有251支QDII基金，總規模達人民幣3,588億元，也創歷史新高。在今年上半年，該類基金規模新增人民幣320億元，增幅達到9.8%。

今年以來，大陸民眾投資QDII火熱，有不少基金投資者把「定投納指」掛在嘴邊。中國證券報報導，中信證券表示，投資美國與其他發達市場股票的QDII基金規模持續擴大，海外股票資產持續上漲，美日股票市場漲幅靠前；同時淨申購也帶動規模上漲。數據顯示，多數追蹤納斯達克指數的ETF第2季期間獲淨申購，國泰納斯達克100ETF份額增長更是超9億份。

為何今年QDII投資火熱？博時基金指數與量化投資部基金經理萬瓊表示：一是海外市場與國內市場的低相關性可以滿足投資者分散配置的需求；二是美股表現也吸引投資者的布局。

國泰基金指出，今年以來納指等海外指數業績表現較好，且人工智慧（AI）技術革命或為一些龍頭科技企業打開新的盈利增長曲線，並帶動估值的提升，引起了市場關注。

華南某基金公司人士分析，QDII產品今年普遍業績比較好，收益才是決定資本流向的指揮棒，能夠獲得實實在在的收益，投資者自然對此類產品有需求。

而QDII的火熱態勢是否會延續？萬瓊認為，後續規模是否能持續增長，一方面取決於海外資產配置需求是否增長，另一方面也取決於海外資產的表現。