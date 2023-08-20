快訊

王國材認了做得不好鞠躬致歉 還路於民遊行致詞遭斥「下台」

雨區再擴大！15縣市豪大雨特報 新北多區、淡水老街「淹一個輪胎高」

陸資本市場將「扶優限劣」 千餘家上市公司融資恐受限

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
中國證監會提出要「扶優限劣」，將研究對股價跌破發行價或淨值的上市公司適當限制其融資活動。（歐新社）
中國證監會提出要「扶優限劣」，將研究對股價跌破發行價或淨值的上市公司適當限制其融資活動。（歐新社）

大陸資本市場有限的資源將集中用於扶持關鍵產業？中國證監會近日提出，下一步將「突出扶優限劣，研究對於『破發』或『破淨』的上市公司和行業，適當限制其融資活動，要求其提出改善市值的方案。」

「破發」即上市公司股價跌破發行價，「破淨」則是指股價跌破淨值。據大陸網路媒體《觀察者網》統計，扣除重複計算（部分企業同時「破發」與「破淨」），目前陸股「破發」或「破淨」的上市公司共有1,183家。

針對「破發」或「破淨」企業可能面臨那些限制？英大證券首席經濟學家李大霄預期，有可能會參考日本股市，對這些「破發」、「破淨」企業在增發和發債等方面進行限制。

據東方財富網統計，截至18日，收盤價低於IPO發行價的企業共有793家。其中，計算機、通訊和其他電子設備製造業為117家、醫藥製造業為61家、專用設備製造業為57家、軟體和訊息技術服務業為51家、化學原料和化學製品製造業為49家、電氣機械和器材製造業為43家、通用設備製造業為29家、橡膠和塑料製品業為26家、汽車製造業為22家、生態保護和環境治理業為20家。

有研究員認為，對於「破發」企業，可能會限制大股東用股票質押融資。

此外，截至18日，共有470家公司破淨。其中，房地產業55家、貨幣金融服務41家、28家的電力、熱力生產和供應業、土木工程建築業26家、化學原料和化學製品製造業22家、批發業22家、黑色金屬冶煉和壓延加工業21家、非金屬礦物製品業19家、水上運輸業17家。而道路運輸、零售、煤炭開採和洗選業等3產業則均為15家。

大陸資深投行人士王驥躍分析，「適當限制不等於禁止」，但具體規定仍必須等發布後才知曉。

陸股

延伸閱讀

KY股整體市值達500億美元 占上市公司比重逾3%

證交所：這三大上市次產業上半年獲利表現優異

上市業績發表 八家上秀

重訊處理程序 兩大規則

相關新聞

陸資本市場將「扶優限劣」 千餘家上市公司融資恐受限

大陸資本市場有限的資源將集中用於扶持關鍵產業？中國證監會近日提出，下一步將「突出扶優限劣，研究對於『破發』或『破淨』的上...

緩解陸失業壓力？阿里旗下淘天集團向年輕人招手 將招逾2千名畢業生

大陸科技巨擘阿里巴巴也要替北京當局緩解失業壓力？隨著北京放寬對境內科技平台的監管力道，阿里巴巴在當地的電子商務部門正在向...

李嘉誠北京養地22年 豪宅項目即將開賣引發關注

香港首富李嘉誠的長實集團日前在香港「7折賣房」引發市場高度關注，該集團旗下位在北京的豪宅項目「御翠園」近期已拿到預售證即...

大陸央行要求金融機構「主動擔當作為」 優化房地產信貸政策

大陸央行等金融監理機關18日召開會議，要求主要金融機構要主動擔當作為，加大貸款投放力度，增強金融支持實體經濟力度的穩定性...

發改委力推「有薪假」促消費 網唱衰：閒了也沒錢旅遊

為救經濟，國家發改委日前發布恢復和擴大消費20條措施，提出全面落實帶薪休假制度，鼓勵錯峰休假、彈性作息，促進假日消費等，...

曾員工逾萬 深圳老企業雨中解散

新安電器（深圳）有限公司18日正式解散，當日早晨，深圳小雨轉大雨，五、六名工廠招工中介、工廠人事在新安電器深圳工廠的門口...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦