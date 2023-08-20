陸資本市場將「扶優限劣」 千餘家上市公司融資恐受限

大陸資本市場有限的資源將集中用於扶持關鍵產業？中國證監會近日提出，下一步將「突出扶優限劣，研究對於『破發』或『破淨』的上市公司和行業，適當限制其融資活動，要求其提出改善市值的方案。」

「破發」即上市公司股價跌破發行價，「破淨」則是指股價跌破淨值。據大陸網路媒體《觀察者網》統計，扣除重複計算（部分企業同時「破發」與「破淨」），目前陸股「破發」或「破淨」的上市公司共有1,183家。

針對「破發」或「破淨」企業可能面臨那些限制？英大證券首席經濟學家李大霄預期，有可能會參考日本股市，對這些「破發」、「破淨」企業在增發和發債等方面進行限制。

據東方財富網統計，截至18日，收盤價低於IPO發行價的企業共有793家。其中，計算機、通訊和其他電子設備製造業為117家、醫藥製造業為61家、專用設備製造業為57家、軟體和訊息技術服務業為51家、化學原料和化學製品製造業為49家、電氣機械和器材製造業為43家、通用設備製造業為29家、橡膠和塑料製品業為26家、汽車製造業為22家、生態保護和環境治理業為20家。

有研究員認為，對於「破發」企業，可能會限制大股東用股票質押融資。

此外，截至18日，共有470家公司破淨。其中，房地產業55家、貨幣金融服務41家、28家的電力、熱力生產和供應業、土木工程建築業26家、化學原料和化學製品製造業22家、批發業22家、黑色金屬冶煉和壓延加工業21家、非金屬礦物製品業19家、水上運輸業17家。而道路運輸、零售、煤炭開採和洗選業等3產業則均為15家。

大陸資深投行人士王驥躍分析，「適當限制不等於禁止」，但具體規定仍必須等發布後才知曉。