大陸央行要求金融機構「主動擔當作為」 優化房地產信貸政策

大陸央行等金融監理機關18日召開會議，要求主要金融機構要主動擔當作為，加大貸款投放力度，增強金融支持實體經濟力度的穩定性。會議明確要求金融機構，調整優化房地產信貸政策，切實發揮好金融在促消費、穩投資、擴內需中的積極作用。

中國人民銀行（大陸央行）網站20日下午發布新聞稿指出，中國人民銀行、金融監管總局、中國證監會18日聯合召開電視會議，研究落實金融支持實體經濟發展和防範化解金融風險有關工作。出席人員包括人行行長潘功勝、金融監管總局副局長肖遠企、中國證監會副主席李超，以及部分金融機構主要負責人。

會議指出，中國經濟恢復是一個「波浪式發展、曲折式前進的過程」。金融部門要認繼續落實好穩健貨幣政策精準有力的要求，用好政策空間、找準發力方向，不斷推動經濟運行持續好轉、內生動力持續增強、社會預期持續改善、風險隱患持續化解。

會議強調，金融支持實體經濟「力度要夠、節奏要穩、結構要優、價格要可持續」。主要金融機構要主動擔當作為，加大貸款投放力度，國有大行要繼續發揮支柱作用。

在這場會議中，大陸金融監理機關要求金融機構，要大力支持中小微企業、綠色發展、科技創新、製造業等重點領域，積極推動「城中村」改造、「平急兩用」公共基礎設施建設。調整優化房地產信貸政策。

同時發揮好存款利率市場化調整機制的重要作用，增強金融支持實體經濟的可持續性，切實發揮好金融在促消費、穩投資、擴內需中的積極作用。

會議要求，金融部門要統籌協調金融支持地方債務風險化解工作，豐富防範化解債務風險的工具和手段，推動重點地區風險處置，牢牢守住不發生系統性風險的底線。