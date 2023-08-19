碧桂園提首個境內債展期方案 盼獲兩、三年喘息時間

大陸地產開發巨頭碧桂園提出首個境內債展期方案，展延已發行債券「16 碧園 05」的本金三年，分七期兌付，每個帳戶先償付人民幣10 萬元，利息到期支付。有分析認為，假如碧桂園能夠順利通過該方案，整體生產經營將因此獲得兩、三年喘息時間。

今年8月8日，素有中國地產模範生之稱的碧桂園驚傳兩筆美元債無法如期支付債息，恐有違約危機。14日碧桂園在上海證券交易所及深圳交易所發行的11筆債券停牌。碧桂園鉅額債務引發全球關注，市場擔心成為第二個恒大，進而演變成中國版的「雷曼時刻」。

該筆債券為私募債，將於在9月2日到期，債券餘額為人民幣39.04億元，是未來一年內碧桂園境內債餘額最大的一筆債券。

根據方案，碧桂園計劃將該債券分七期兌付，從今年10月到12月每月兌付本金2％、於2024年9月兌付10％、2025年9月兌付15％、2026年3月兌付25％，最後在2026年9月兌付44％。在展期之外，碧桂園也提供增信措施，拿出福建龍岩、海陽、江蘇沭陽、淮安、興化的等專案公司股權質押。

部分投資者則認為，碧桂園其他債券也可能參照該債券的方案進行展期。

澎湃新聞報導，此前進行債券展期的大陸房企拋出的展期方案時間都是一至一年半，碧桂園此次給出了三年的方案，讓不少債主心裡有些擔憂。但業內人士認為，這恰恰證明了企業是有充分的償債意願。

回顧過往有過一至一年半年展期方案的房企，最終基本都陷入了二次展期甚至三次展期的局面，最終還是需要展期三年甚至更長。

業內人士分析認為，碧桂園提出展期三年的方案是比較理性和符合實際的，對於投資人而言或許是一個更好的選擇，這說明企業是有較強的償債意願的，也在盡力最大程度地規避二次展期風險。

資深人士認為，展期成為房企應對債務壓力的一種普遍選擇。如果房企將所有資金用於償債，過度壓縮經營規模，過度處置優質資產，也不利於企業長期發展。