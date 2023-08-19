新黨30週年黨慶 國台辦肯定為推進統一作出積極貢獻

新黨19日舉行30週年黨慶活動，大陸國台辦發言人朱鳳蓮亦以「答記者問」形式，祝賀新黨30週年黨慶，並表示新黨為推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程作出積極貢獻。朱鳳蓮進一步表示，希望新黨繼續秉持民族大義，「堅持一個中國原則」，堅決反對台獨分裂和外來干涉。

朱鳳蓮稱，新黨成立30年來，旗幟鮮明主張兩岸和平統一，堅定堅持「一個中國原則」和「九二共識」，堅決反對「台獨」，為推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程作出了積極貢獻。

朱鳳蓮指出，當前台海形勢複雜嚴峻，台灣正面臨「和平與戰爭」、「繁榮與衰退」兩條道路、兩種前景的關鍵抉擇。中方希望新黨繼續秉持民族大義，堅持「一個中國原則」，堅決反對台獨分裂和外來干涉，積極參與兩岸交流合作，「團結廣大台灣同胞，共促祖國和平統一，共創民族綿長福祉，共享民族復興偉大榮光」。

新黨成立於1993年8月10日，現任主席為前金門副縣長吳成典。去年29週年黨慶時，吳成典表達了新黨「追求國家統一」、「要兩岸和平」的立場，對此，時任國台辦發言人馬曉光大力讚賞相關發言，並強調「新黨必將在今後兩岸關係中，發揮重要作用」。

而今年，在兩岸官方「互動冷」的情況下，吳成典已數次赴大陸訪問並見到中共高層。今年5月31日至6月7日，吳成典於率領黨內10人赴北京參訪，獲得中共對台二把手、大陸全國政協主席王滬寧的接見，並與大陸國台辦主任宋濤等高層官員交流。另，6月中大陸在廈門舉辦海峽論壇，新黨亦派員與會。