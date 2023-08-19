大陸算力規模全球第二 陸工信部：加快關鍵技術攻關

「2023中國算力大會」19日在寧夏銀川展開，大陸工業和信息化部部長金壯龍於開幕式致詞時表示，中國算力總規模目前位居全球第二，他並強調，算力（即處理、計算數據的能力）已成為數字經濟時代的關鍵生產力，要著力打造數據中心集群，加快關鍵技術攻關，以推動算力產業快速發展。

據澎湃新聞報導，金壯龍在開幕式大會上表示，截至目前，中國在用數據中心機架總規模超過760萬標準機架，算力總規模達到每秒197EFlops（每秒浮點運算次數），位居全球第二。圍繞算力樞紐節點建設130條幹線光纜，數據傳輸性能大幅改善。此外，服務器、計算機、智能手機等計算類產品產量全球第一，顯示中國算力產業已初具規模。

金壯龍強調，算力已成為數字經濟時代的關鍵生產力，是全社會數字化、智能化轉型的重要基礎。要以智能化、綠色化、融合化為主攻方向，一體推進基礎設施建設、產業技術創新和深度融合應用，做強、做優、做大算力產業，為中國建設製造強國、網絡強國、數字中國提供有力支撐。

其中包含四大重點任務。一是優化基礎設施佈局。金壯龍表示，要深入實施「十四五」信息通信行業發展規劃，加快建設全國一體化算力網絡國家樞紐，著力打造數據中心集群，促進東西部算力高效互補、協同聯動，進一步完善算力設施高質量發展頂層設計，加強算力資源統籌，加大高性能智算供給，增強算力網絡可靠性，提升高效節約利用水平。

二是加快關鍵技術攻關。金壯龍強調，技術突破是算力發展的根本，要密切跟蹤全球技術演進和產業發展趨勢，加強系統性創新，牢牢掌握發展主導權，開展算力強基、揭榜掛帥，充分發揮鍊主企業的牽引作用，圍繞計算、網絡、存儲等關鍵環節，匯聚科技力量，加大研發投入，盡快突破一批標誌性的技術產品和方案，加快新技術、新產品落地應用。

三是激發融合應用潛力。金壯龍指出，面向工業、金融、能源、教育等重點領域，支持產業各方通力協作，培育推廣一批規模大、帶動性強、示範效應突出的應用場景。以製造業數字化轉型為引領，積極推動企業上雲，鼓勵各方為中小企業提供更多精細化、個性化的算力產品和服務，支持各地結合產業實際，打造算力特色應用。

四是營造開放合作生態。金壯龍說明，良好的產業生態是集聚產業、催生創新的重要保障。要大力推動產學研用深度結合，引導產業鏈上下游企業有效銜接、融通發展，加快構建軟硬件協同發展的產業生態。堅持開放發展理念，積極參與制定國際標準與規則，鼓勵國內企業與國際組織及跨國企業拓展合作領域，豐富合作項目，共享算力創新發展的成果。