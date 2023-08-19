網約車亂象多 上海市要求今年底合規率須達80%

為解決網約車業者削價競爭、不合規司機上路載客的亂象，上海市道路運輸管理局自14日起，連同市交通委、市道路運輸局、市公安局、市市場監管局、市通信管理局等多部門，對上海18家合規網約車平台公司以及滴滴出行、高德打車平台進行聯合約談，並明確要求年底前需達成80%的合規率。

大陸疫後經濟放緩，失業率問題嚴重，促此許多人進入「網約車」（網路預約出租汽車）行業，據大陸交運部數據，從今年4月底制7月底即有40萬人簽約成為網約車司機，全大陸網約車司機人數已近600萬人。

不過，這也導致多家網約車平台通過「特惠價」、「一口價」等削價競爭方式，來搶占僧多粥少的市場。部分平台公司隱瞞營運數據，安全管理把控不嚴，造成上海2023年上半年網約車交通事故數量明顯上升，甚至有不合規的司機能上路載客，成為安全隱患。

綜合新華社、上海澎湃新聞報導，對此，上海市多部門組成「上海市交通運輸新業態協同監管工作專班」，並於近日約談多家網約車平台業者，督查平台公司各項工作的推進落實情況，進一步重申管理要求。對推進落實不力的平台公司，要求拿出年底前每月落實的量化計劃。對拒不落實或落實不力的平台企業，不排除進一步採取聯合上戶檢查，以及視情況暫停區域內互聯網服務等聯合處置措施。

上海市道路運輸管理局客運處副處長吳學程表示，「到今年年底之前，我們要求平台的合規率要超過80%，然後逐步實現全部合規」。大陸網約車龍頭「滴滴出行」回應表示，到今年9月底，要清退全上海2.5萬台不合規車輛。

報導指出，網約車合規率是指駕駛員和車輛均獲得許可的訂單量佔比，也就是俗稱的「雙證齊全」的司機，合規率一直被看作網約車行業規範化的關鍵數據。

值得注意的是，不只上海市針對網約車展開整頓。據不完全統計，自7月以來，大陸已有交通運輸部以及至少7個城市的相關部門約談網約車平台公司，約談內容主要集中在定價問題、合規問題等方面。