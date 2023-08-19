聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸6招活絡股市 擬增交易時間

聯合報／ 記者林宸誼／綜合報導
為提振A股投資者信心，大陸證監會昨天祭六大招，其中包括研究適當延長A股市場、交易所債券市場交易時間。（路透）
為提振A股投資者信心，大陸證監會昨天祭六大招，其中包括研究適當延長A股市場、交易所債券市場交易時間。（路透）

大陸經濟不佳，為提振Ａ股投資者信心，大陸證監會昨天祭出六大招，其中包括降低證券交易經手費，同步降低證券公司佣金費率，以及研究適當延長Ａ股市場、交易所債券市場交易時間，以滿足投資交易需求。

澎湃新聞報導，證監會就大陸中央「要活躍資本市場、提振投資者信心」提出六大措施：分別是加快投資端改革，大力發展權益類基金；提高上市公司投資吸引力，更好回報投資者；優化完善交易機制，提升交易便利性；激發市場機構活力，促進行業高品質發展；支持香港市場發展，統籌提升Ａ股、港股活躍度；加強跨部委協同，形成活躍資本市場合力。

在加快投資端改革，大力發展權益類基金方面。證監會提到，要放寬指數基金註冊條件，提升指數基金開發效率，鼓勵基金管理人加大產品創新力度。推進公募基金費率改革全面落地，降低管理費率水準。

提高上市公司投資吸引力方面。證監會提出，要建立完善突破關鍵核心技術的科技型企業上市融資、債券發行、併購重組「綠色通道」。同時，要強化分紅導向，推動提升上市公司特別是大市值公司分紅的穩定性、持續增長性和可預期性。

優化完善交易機制方面，證監會指出，目前已宣布降低結算備付金繳納比例，降低股票基金申報數量要求，研究將ＥＴＦ引入盤後固定價格交易機制，推出創業板詢價轉讓和配售減持制度。

上市公司 機制 指數

延伸閱讀

中國恆大申請破產保護 旗下公司股價應聲下跌

KY股整體市值達500億美元 占上市公司比重逾3%

證交所：這三大上市次產業上半年獲利表現優異

上市業績發表 八家上秀

相關新聞

摩根大通危機入市？ 增持碧桂園1.71億股

儘管多家全球金融巨頭踩中碧桂園大地雷，但仍有外資危機入市，包括摩根大通（小摩）已於14日增持碧桂園逾1.71億股，並在1...

防資產凍結 恒大在美聲請破產保護

大陸房地產巨頭「恒大集團」，於當地時間十七日在美國聲請破產保護，消息震撼全球市場。據指出，恒大依據美國「破產法」第十五章...

恒大在美聲請破產保護 分析師預測北京需1兆美元救房市

法庭文件顯示，曾為中國大陸第二大房地產開發商的恒大集團17日依據美國破產法第15章，在紐約聲請破產保護，向法院尋求批准重...

時間緊迫／恒大港股摘牌 只剩一個月

資不抵債的大陸房地產巨頭「恒大集團」十七日在美國聲請破產保護，港股恒大系昨天集體下挫，恒大物業一度跌近百分之廿至零點五三...

跨國纏訟／恒大藉由破產保護 讓訴訟集中

恒大集團在美國聲請破產保護，外界以為恒大狀況變差，甚至已經代表「破產了」。不過台籍律師解釋，聲請「破產保護」並非普通人理...

陸6招活絡股市 擬增交易時間

大陸經濟不佳，為提振Ａ股投資者信心，大陸證監會昨天祭出六大招，其中包括降低證券交易經手費，同步降低證券公司佣金費率，以及...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦