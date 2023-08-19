陸6招活絡股市 擬增交易時間

大陸經濟不佳，為提振Ａ股投資者信心，大陸證監會昨天祭出六大招，其中包括降低證券交易經手費，同步降低證券公司佣金費率，以及研究適當延長Ａ股市場、交易所債券市場交易時間，以滿足投資交易需求。

澎湃新聞報導，證監會就大陸中央「要活躍資本市場、提振投資者信心」提出六大措施：分別是加快投資端改革，大力發展權益類基金；提高上市公司投資吸引力，更好回報投資者；優化完善交易機制，提升交易便利性；激發市場機構活力，促進行業高品質發展；支持香港市場發展，統籌提升Ａ股、港股活躍度；加強跨部委協同，形成活躍資本市場合力。

在加快投資端改革，大力發展權益類基金方面。證監會提到，要放寬指數基金註冊條件，提升指數基金開發效率，鼓勵基金管理人加大產品創新力度。推進公募基金費率改革全面落地，降低管理費率水準。

提高上市公司投資吸引力方面。證監會提出，要建立完善突破關鍵核心技術的科技型企業上市融資、債券發行、併購重組「綠色通道」。同時，要強化分紅導向，推動提升上市公司特別是大市值公司分紅的穩定性、持續增長性和可預期性。

優化完善交易機制方面，證監會指出，目前已宣布降低結算備付金繳納比例，降低股票基金申報數量要求，研究將ＥＴＦ引入盤後固定價格交易機制，推出創業板詢價轉讓和配售減持制度。