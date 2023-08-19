時間緊迫／恒大港股摘牌 只剩一個月

資不抵債的大陸房地產巨頭「恒大集團」十七日在美國聲請破產保護，港股恒大系昨天集體下挫，恒大物業一度跌近百分之廿至零點五三港元，再創上市新低；恒大汽車一度跌超百分之十七。陸媒指出，恒大還面臨著一項頗為棘手的問題，目前距離中國恒大股票停牌十八個月的最後日期九月廿一日只剩卅來天，若恒大無法在這個時間前解決清盤呈請的問題並成功復牌，上市主體將被摘牌。

上海第一財經指出，中國恒大至今已推遲了五次的清盤呈請聆訊，而根據港交所給出的復牌指引，該清盤呈請需要撤銷或者解除之後，中國恒大的股票才能復牌交易。

據報導，恒大目前正在進行境外債務重組，這項今年三月提出的債務重組方案，七月時已獲得香港法院批准，債權人將在八月對離岸債務重組計畫進行表決，並可能在九月的第一周獲得香港和英屬維京群島法院的批准。

針對恒大向美國破產法院聲請債權人保護，上海市海華永泰律師事務所高級合夥人孫宇昊分析指出，恒大目前明顯缺乏清償能力，其在美聲請的破產保護如能通過，則能夠達到暫停美國境內針對恒大的訴訟程序，為離岸債務重組計畫的通過創造良好的條件。

ＩＰＧ中國區首席經濟學家柏文喜指出，如果法院裁定進入破產保護，則有利於恒大排除債權人追責與訟爭干擾。但若在此期間，債權人與實控人無法達成重整協議，破產事宜就會進入清算程序。