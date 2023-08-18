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ECFA會終止？ 陸學者估：大陸將逐步單方面調整

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
大陸商務部近日的舉動，和國台辦的相關表態，再掀有關ECFA是否遭陸方終止的討論。本報資料照片
大陸商務部近日的舉動，和國台辦的相關表態，再掀有關ECFA是否遭陸方終止的討論。本報資料照片

大陸商務部繼日前對自台灣進口的「聚碳酸酯」實施臨時反傾銷措施後，又發布對台貿易壁壘調查的新進展，加上國台辦的相關表態，再次加深外界對大陸是否終止ECFA的擔憂。上海東亞研究所副所長包承柯18日受訪認為，ECFA不會停止，但陸方會逐步對只有台灣單方面獲利的個別項目進行調整；廈門大學台灣研究院教授唐永紅直言，「良好的政治關係，一直是良好經貿關係發展的前提條件」。

包承柯說，兩岸推動經貿往來，簽署ECFA的初衷，是基於互相、互惠、互利上，但現在台灣跟大陸交往很多方面只有單向，導致十多年來ECFA未進一步推動，加上現在兩岸無「九二共識」共同政治基礎，所以從近日大陸商務部採取措施，及國台辦相關表態來看，預計大陸會逐步採取一些單方面的措施，例如進行反傾銷、貿易壁壘調查，或稅務上的調整。

唐永紅說，ECFA當年是在基於「九二共識」的政治基礎上，兩岸進行協商談判後簽訂的，現在民進黨拒不承認「九二共識」、搞台獨分裂，大陸完全有理由中止ECFA的運作。大陸期盼透過兩岸經濟關係發展，達到反獨促統，為國家統一夯實基礎、創造條件，但如果沒有九二共識而推動ECFA，一方面會讓台灣民眾誤以為配合民進黨搞台獨不會影響民生經濟，另一方面客觀上鞏固了民進黨執政的經濟基礎，客觀上反而淪落為「助獨抑統」，這樣不利於為國家統一夯實基礎、創造條件。

陸方將如何對ECFA項目進行調整？包承柯表示，這牽涉到大陸商務部的運作，相信會根據企業反映，基於國際規則做出合理決定，他不認為調整的項目會太多，但判斷會以只有台灣單方面獲利的項目開始逐步調整，這會對台商、兩岸經貿造成一些影響，且若時間拉長，兩岸仍無法就經貿等議題進行磋商的話，大陸只能採取單方面措施，調整內容可能還會增加。

是否給台灣壓力，甚至在鄰近台灣大選前「以商逼政」？包承柯說，此次負責單位是商務部，更多的是從長期發展出發，因為當前大陸更側重內循環，若企業在內循環過程中，受到外部的不正當影響，大陸商務部就會採取措施確保本土企業健康發展，這屬於長期政策的一環，而台灣選舉是短期效應，只是剛好遇到，不可類比，但可以理解台灣方面有這樣的聯想。

唐永紅說，他很早就主張應中止ECFA早收清單運作，因為政治基礎已不付存在，對大陸來說利大於弊，至於「以商逼政」，對於台灣有這樣的思考可以理解，但即便以國際關係來看，「良好的政治關係，一直是良好經貿關係發展的前提條件」。

唐永紅直言，所謂中國人不打中國人、幫中國人，前提是必須是「中國人」而不是「敵人」，隨民進黨上台以來勾連外部勢力進行台獨分裂並阻礙大陸發展，導致大陸若採取所謂「政經分離」，或把台灣民眾和執政當局區別對待的做法，反讓台獨勢力更強大，在此之下，勢必會「政經結合」，如果台灣民眾認為兩岸經貿交流有利於台灣，就要選擇認同九二共識能確保兩岸關係正常化發展的執政黨。

ECFA 九二共識 台獨

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