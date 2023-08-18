知情人士：破產保護恒大主動申請 是美元債重組正常程序
大陸財經媒體《財聯社》報導，針對市場指稱中國恒大集團根據美國《破產法》第15章，在美國紐約曼哈頓法庭申請破產保護事宜，相關知情人士向財聯社記者表示，此舉確由恒大主動申請，並表示此舉為恒大進行美元債重組的正常程序，即美元債務重組需申請破產保護。
報導說，對此，匯生國際融資總裁黃立冲表示，中國恒大之所以在紐約曼哈頓法庭申請破產保護，是因其發行美元債時，法律文件中選擇了紐約法律，而根據美國破產法第15章，允許美國破產法院承認涉及外國的破產或債務重組程序，同時非美國企業利用破產法第15章可阻止債權人在美國對申請人提起訴訟或凍結其資產，為其爭取更多債務重組的時間。
報導說，另外，在提交申請後，中國恆大需要履行的程序包括：首先，需要提供詳細的財務信息和債務狀況，以便法院判斷其是否有資格申請第15章保護。其次，需要提出具體的債務重組計劃，包括如何償還債務、如何改善經營狀況等。最後，需要獲得法院的批准，才能正式進入第15章保護。
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