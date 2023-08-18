陸製造業機器人密度 每萬名工人392台

中國工業和信息化部副部長辛國斌16日在2023世界機器人大會上介紹，2022年中國工業機器人裝機量占全球比重超過50%，穩居全球第一大市場，製造業機器人密度達到每萬名工人392台。

中新社報導，機器人是現代化產業體系的重要組成，是經濟社會智能化變革的關鍵工具，將驅動人類社會加速進入智能時代。

辛國斌說，近年來，中國機器人產業實現蓬勃發展。產業規模持續壯大，2022年機器人產業營業收入超過1700億元人民幣，工業、服務、特種機器人產量快速增長。中國機器人品牌實力不斷增強，機器人領域專精特新「小巨人」企業達273家，10家機器人企業成長為製造業單項冠軍。

此外，2022年中國工業機器人裝機量占全球比重超過50%，穩居全球第一大市場，製造業機器人密度達到每萬名工人392台，服務和特種機器人在物流、醫療、建築等領域實現規模化應用。

辛國斌說，工信部將深入推進「機器人+」應用行動，加快成熟場景普及推廣，鼓勵新興領域先行探索；面向行業應用需求，帶動一批高端整機、關鍵零部件和工藝軟件創新突破；加強央地協同，共同培育世界級機器人產業集群和應用示範基地，健全公共服務，完善標準體系，提升檢測能力。