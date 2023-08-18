前7月陸快遞量703億件 同比增15.5%
中國國家郵政局16日發布的數據顯示，2023年1-7月，中國快遞業務量（不包含郵政集團包裹業務）累計完成703.0億件，同比增長15.5%。
中新社報導，據統計，1-7月，郵政行業寄遞業務量累計完成873.7億件，同比增長12.8%。其中，快遞業務量（不包含郵政集團包裹業務）累計完成703.0億件，同比增長15.5%。
7月份，郵政行業寄遞業務量完成131.6億件，同比增長9.7%。其中，快遞業務量完成107.7億件，同比增長11.7%。
1-7月，郵政行業業務收入（不包括郵政儲蓄銀行直接營業收入）累計完成8482.3億元（人民幣，下同），同比增長10.5%。其中，快遞業務收入累計完成6495.3億元，同比增長10.5%。
7月份，郵政行業業務收入完成1194.5億元，同比增長5.3%。其中，快遞業務收入完成952.4億元，同比增長6.0%。
1-7月，中國東、中、西部地區快遞業務量比重分別為75.9%、16.3%和7.8%，業務收入比重分別為76.4%、14.0%和9.6%。
1-7月中國快遞業務量排名前10位的城市分別是：金華（義烏）市、廣州市、深圳市、揭陽市、杭州市、上海市、東莞市、汕頭市、蘇州市、泉州市。
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