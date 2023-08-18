廣西扶持民企 上半年進出口增63.6%

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

廣西扶持民營企業不遺餘力！數據顯示，2023年上半年，廣西民營企業進出口2061.9億元，增長63.6%，佔同期廣西進出口總值的60.8%，同比提升7.6個百分點。 　　

中新社報導，今年以來，廣西多次組織召開民營企業家座談會，問需求、聽建議、解難題。廣西民營企業家普遍認為，中國經濟長期向好的基本面不會變，民營企業發展利好環境不會變，民營經濟仍將保持韌性、充滿潛力、釋放活力。

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該部門的項目專員李明珊表示，得益於政府部門提供的財政支持、創新支持等，企業在數字化轉型方面取得突出進展，他們今年一季度產值同比增長53%，二季度產值同比增長13%，部分地區上半年出口額同比增長45%。

「民營企業珍視的，是政府部門營造了1+1大於2的大生態。廣西營商環境優化升級，猶如不斷給企業注入強心劑」。廣西青年民營企業家、廣西建業中天集團董事長譚文龍表示，廣西項目審批效率、政務服務質量不斷進化，讓企業效率大幅提高；高校科研資源、優質人才輸送，讓企業有才可用；產業生態鏈佈局，讓上下游企業更加聚集，生態圈極富活力。 　　　　

廣西壯族自治區工商聯副主席韋永山表示，為支持民營經濟和民營企業發展壯大，下一步，廣西將加大走出去招商力度，協調推動「民企入桂」項目落實，開展民營企業科技創新賦能行動；積極引導民營企業參與一帶一路和中國—東盟命運共同體建設。

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