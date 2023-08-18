第14屆東莞台博會 9月7日開幕

「台商一起來，融入大灣區」主題活動暨第十四屆東莞台博將在9月7日至10日於東莞舉行，於日前召開新聞發佈會，介紹活動亮點、籌備進展等情況，預計海峽兩岸及港澳地區約4500人參與。

9月7日上午將在廣東現代國際展覽中心舉辦系列主會場活動，包括專題片發佈、大灣區台商投資項目簽約、粵港澳大灣區高質量發展情況介紹及政策解讀等。7日下午將分三條線路前往大灣區城市參觀考察，助力台商了解當地產業佈局、用好產業政策、尋找合作商機。

作為兩岸交流合作、台企轉型升級的「金字招牌」，東莞台博會已成功舉辦十三屆，累計逾296.8萬人參觀採購，合作意向金額逾337億元。本屆台博會以「聚焦高質量 共謀新發展」為主題，規模、規格盛況空前，面積擴展到3.6萬平方米，山西、山東、江西、廈門、廣州等23個省市設立展館，參展地區並新增香港、台灣地區20餘個縣市。

本屆台博會將從五個層面強化定位，一是邁向國家級的海峽兩岸重大經貿活動，二是推動台商高質量發展的重大交流平台，三是提振台企扎根灣區發展信心的重大穩商行動，四是擦亮東莞「科技創新+先進製造」城市定位的重大形象展示，五是促進兩岸同胞友好來往的重大人文互動，打造高質量台商台企聚集地。

今年，「台商一起來，融入大灣區」主題活動暨台博會將邀多位台港澳青年及大陸自媒體來體驗「打卡」，到大灣區青年雙創館、青創論壇互動交流，與創業台青分享追夢灣區的經歷，共同探討大灣區的發展機遇，感受東莞前沿科技的魅力，鼓勵兩岸年輕人用自己的方式講述灣區故事，增進友誼。