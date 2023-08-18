全球首款 磷酸鐵鋰超充電池問世

全球首款採用磷酸鐵鋰材料並可實現大規模量產的4C超充電池—神行超充電池，8月16日在福建省寧德市發佈。在新品發佈會上，寧德時代新能源科技股份有限公司人士稱，該電池實現「充電10分鐘，續航400公里」的超快充速度，並達到700公里以上的續航里程，開啟了新能源車的超充時代。

中新社報導，近年來，隨著電池技術不斷進步，電池的綜合性能得到顯著提升。在逐步實現新能源車超長續航之後，快速補能焦慮已成為阻礙消費者選購新能源車的主要原因。

寧德時代首席科學家吳凱說，當前用戶開始從先鋒用戶轉向大眾用戶，寧德時代正努力讓消費者使用前沿科技，享受到科技突破的紅利。

寧德時代國內乘用車事業部CTO高煥介紹，寧德時代聚焦電化學本質，在材料及材料體系、系統結構等方面全方位持續創新，再次突破磷酸鐵鋰材料體系的性能邊界，開創性地實現超快充、長續航和高安全兼得。新推出的神行超充電池在率先實現4C超充的同時，還通過結構創新、智能算法等方式，兼具長續航、全溫域閃電快充和高安全等性能。

目前，寧德時代已建立從技術到產品再到商品的快速轉化鏈條，從而推動神行超充電池快速量產。高煥透露，神行超充電池將在今年底實現量產，搭載神行超充電池的電動車也將在明年一季度上市。

作為寧德市的主導產業之一，寧德鋰電新能源產業自2011年寧德時代落戶以來便高速發展，形成覆蓋核心材料、電池構件、智能製造裝備等三大類配套項目以及服務型製造等產業延伸新業態的產業集群，寧德也成為全球最大的聚合物鋰離子電池生產基地。

依託寧德時代，寧德已先後引進80多家上下游企業，產品涵蓋正極、負極、電解液等關鍵材料及電池結構件、原材料等配套材料和智能裝備。2022年，寧德鋰電新能源產業產值達2758億元人民幣，動力電池集群入選國家先進製造業集群。