陸商務部：已陸續收到企業出口鎵、鍺的許可申請
中國大陸自8月1日起，對鎵、鍺相關物項進行出口管制，被視為反制美日荷的半導體制裁。大陸商務部發言人束珏婷17日對此說明，已陸續收到部分企業關於出口鎵、鍺相關物項的許可申請，將綜合考慮國家安全和利益、 國際義務、最終用戶和最終用途等相關因素後，作出是否予以許可的決定。
大陸商務部17日舉行例行記者會，束珏婷表示，根據公告，大陸對鎵、鍺相關物項的出口管制已於8月1日起正式實施。
她指稱，商務部陸續收到部分企業關於出口鎵、鍺相關物項的許可申請，目前正依法依規進行審查，將綜合考慮國家安全和利益、 國際義務、最終用戶和最終用途等相關因素後，作出是否予以許可的決定。
束珏婷說，中國大陸實施出口管制是審慎的、適度的，目的是為了維護國家安全，更好履行國際義務。商務部將根據出口管制法的規定，適時調整和完善兩用物項出口管制清單。
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