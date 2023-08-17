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雷蒙多下周訪中？ 陸商務部發言人：正為訪問安排密切溝通

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
商務部長雷蒙多上月25日在美國智庫伍德羅．威爾遜中心一場活動中，表示將於今年夏末訪中。（威爾遜中心官網視頻）
商務部長雷蒙多上月25日在美國智庫伍德羅．威爾遜中心一場活動中，表示將於今年夏末訪中。（威爾遜中心官網視頻）

據大陸《財聯社》報導，在8月17日下午舉行的例行記者會上，大陸商務部新聞發言人束珏婷就相關提問表示，中方歡迎美國商務部長雷蒙多訪華。目前，中美雙方正就訪問的有關安排保持密切溝通，如有進一步消息將及時發布。

雷蒙多在今年3月就表達訪中意向，不過，當時大陸商務部表示，中方迄今未收到美方有關雷蒙多部長訪華的建議。而束珏婷在7月13日商務部的例行記者會，也曾對媒體相關提問表示，中方對美國商務部長雷蒙多訪華持開放和歡迎態度，正就此與美方進行溝通。

到了美國當地時間7月25日，雷蒙多在美國智庫威爾遜中心的一場活動中表示，她計劃「今年夏末」訪華。而到7月底，美媒引述知情人士說法透露，雷蒙多計畫於8月21日當周訪問中國。

束珏婷今天說法首次確認美中之間已為雷蒙多訪問的行程安排進行磋商之中，知情人士關於雷蒙多將於21日起的這個禮拜，也就是下周內訪中的說法，是否將要成真即將揭曉。

美國 束珏婷 記者會

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