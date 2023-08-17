賴若當選怎麼辦？海協會副會長：兩岸對抗更加尖銳

副總統兼民進黨總統候選人賴清德近日因為出訪友邦巴拉圭期間過境美國，並接受美媒專訪提及「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，引起北京方面強烈不滿，官方多次出面點名批評賴清德的台獨立場，並稱他是「麻煩製造者」。而若是賴清德有機會當選，大陸海協會副會長孫亞夫分析，大陸仍不會輕易放棄和平統一，而兩岸對抗「會更加尖銳」。

孫亞夫17日在成都出席兩岸關係研討會期間向記者指出，賴清德是一個台獨分子，這是毫無疑問的。他強調現在「不好評論選舉結果」，但若明年還是民進黨繼續執政，大陸還是會堅持反對台獨、反對外部勢力干涉的政策。

他並表示，民進黨若繼續執政，（兩岸）「對抗會更加尖銳」，只要堅持台獨立場、不接受九二共識，兩岸關係本質上就是緊張的，是分裂和反分裂的對抗。但大陸還是會以中共二十大報告方針，會以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一、同時不承諾放棄使用武力、保持一些採取必要措施的選項。他也重申，即使兩岸未來還是前途多舛，大陸「不會輕易放棄和平統一的政策，也不會放棄交流政策」。

就大陸對台經濟政策的成效，孫亞夫進一步分析，幾十年來經濟文化社會交流搞了這麼久，「就是目前這個收效」，實際上是「政治問題沒解決」。他解釋，因為兩岸是一個政治對立，站在台灣的立場認為這是矮化、封殺、威脅台灣，而大陸認為堅持一個中國原則就應該這樣做。「這時候怎麼辦？就應該談判，你說矮化了台灣的政治地位，我們來談談台灣政治地位是什麼？你說我是威脅台灣，我們就談一個軍事安全互信機制；你說不讓台灣參加國際組織，我們說在不違反兩個中國、一中一台的前提下，可以討論、通過兩岸協商來解決台灣參加國際組織問題」。

他直言，兩岸實際上是談了，不談的話怎麼2008年到2015年之間，台灣得以參加世界衛生大會和國際組織。「我是覺得第一個問題比較難，第二個問題，第三個問題是可以談的」，但是沒有，這就是政治對立，得不到解決的話，台灣普通民眾也不會去想這些道理，「反正就大陸很鴨霸，所以大陸搞了很多交流合作的行為，最後被這個東西一弄，它的效果就受影響了」。

對大陸的紅線，他認為「紅線底線確實是有」，如果民進黨走進台灣法理獨立，「那就屬於過紅線了」，美國人也不願意卷到因為台獨而進行戰爭。「美國人對我們挑釁這麼厲害，可以說是羞辱我們，最後也沒敢在外交上承認台灣」，他認為，「美國人對台灣的看法是『台灣不是一個國家』」，但台灣到底是什麼？他認為美方還是持「台灣地位未定論」。

至於大陸未來會不會斷掉ECFA（兩岸經濟合作架構協議）？孫亞夫表示，這是台灣媒體自己議論的，「大陸誰在議論？沒有這回事」。他強調，很多都是台灣媒體炒起來的，有人就把「沒有的問題」當個問題來討論，他重申，近日大陸商務部的政策是跟反傾銷連在一起的。

孫亞夫目前71歲，他長年在大陸涉台系統工作，歷任國台辦協調局副局長、研究局局長等職，2004年到2013年擔任國台辦副主任，並曾受聘上海交大擔任兼職教授。他於2018年當選為海協會副會長，目前是除常務副會長龍明彪外，排名第一的海協會副會長。