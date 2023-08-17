陸官媒預告將優化限購後 廈門二套房首付比例與利率已下調

北京《新京報》報導，近日市場傳言稱，廈門二套房首付比例和房貸利率已經下調。對此，新京報記者從廈門當地銀行和中介證實，廈門二套房首付比例已經由50%降至40%；二套住房商業貸款利率下限也由LPR+80基點調整至LPR +60基點，即二套房貸款利率由原來的5%降低至4.8%。

報導稱，廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉表示，自7月24日中央政治局會議提出「適應房地產供求關係發生重大變化的新形勢，適時調整優化房地產政策，因城施策用好政策工具箱」，隨後，住建部也提出大力支持剛性和改善性住房需求，進一步落實好降低購買首套住房首付比例和貸款利率、改善性住房換購稅費減免、個人住房貸款「認房不用認貸」等政策措施。因此，廈門等城市優化限購政策，降低二套房首付比例下限也是應有之意。

報導中說，中國銀行廈門某支行客戶經理表示：「自8月16日起，我行已經執行最新的二套房貸款政策，即最低首付比例降至四成，二套房貸利率下調了20個基點至4.8%。」廈門工商銀行某支行個貸經理也表示：「目前，也有聽到二套房首付比例以及房貸利率下調的消息，但是尚未有官方的通知，您可以等正式發文出來。」

同時，廈門當地多名中介人員也向新京報記者證實了上述消息。廈門鏈家某門店的工作人員向記者表示：「二套房首付降至四成的新政已經開始執行了。如果現在購買二套房就可以按照新政策執行。」

新京報也問及了目前熱點一二線城市關注度較高的「認房不認貸」政策是否有調整，上述中介也向新京報記者表示：「目前廈門仍然執行'認房又認貸'的政策」。所謂「認房不認貸」的新政策是指，只要購屋者名下沒有房子，即使過去曾因購房而有過房貸，都不會追究，仍可以首購房的資格，以較低的首付比例及利率買房。

報導稱，在調整後，目前，廈門首套房首付比例最低為三成（沒有變化），首套房貸款利率下限為3.7%；二套房首付比例由此前的五成降至四成，二套房貸款利率為4.8%。

報導說，相較其他城市，廈門新房在今年上半年成交呈現上漲態勢。據克而瑞福建統計，今年上半年，廈門商品住宅市場整體仍呈現出弱復甦行情，供、銷、價同比齊增，好於去年同期。上半年，廈門共賣出1萬1204套新房，成交面積約119.91萬平方米，成交量同比、環比齊升。但是，廈門新房庫存目前仍舊處於高位。據克而瑞福建統計數據顯示，今年上半年，廈門商品住宅市場去化有所提速，庫存基本維持在290萬平方米左右。