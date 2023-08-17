丁守中指以武促統無效 大陸對台應改用「暖陽政策」

受到兩岸關係以及美中台關係影響，大陸對台政策近年有許多較為強硬的軍演等作為，而兩岸發展研究基金會董事長丁守中表示，目前大陸「以武促統」的政策，只會給西方反中勢力更多介入的藉口，把台灣變成東亞的火藥庫、地雷島。他建議大陸，用「冬天的暖陽政策」，遠遠要比「北邊的寒風」要有效得更多。

兩岸發展研究基金會董事長丁守中17日在四川省成都舉辦的兩岸關係研討會上指出，兩岸人民持續和平幸福發展、還是戰亂動盪，都在兩岸領導人政策選擇的一念之間。眼前兩岸都必須要安定和平的這個國際環境，國際炒作台海的風暴危機跟敵意，對兩岸都不利，再加上中國大陸高速的發展產生了一些問題，也都需要爭取更多的和平發展的時間。

丁守中強調，大陸的高速崛起，既然激起了西方這些霸權反中勢力的全面打壓跟抵制，台獨勢力背後也就是同樣這批人在鼓動支持。目前中國大陸「以武促統」的政策、軍演圍繞威逼政策持續下去，只會給這這些西方反動勢力更多介入的藉口，把台灣變成東亞的火藥庫、地雷島，「我認為這樣做既沒有辦法收攬台灣的人心，也無法改善中國大陸與西方的這些國家關係，更會讓目前主張親中和中的國民黨在台灣裡外不是人」。

他建議大陸，用「冬天的暖陽政策」，遠遠要比「北邊的寒風」要有效得更多，既可以爭取台灣民心，還可以化解西方反中的藉口。他指出，國際這些霸權反中的勢力，最樂見就是挑起兩岸之間的擦槍走火，爆發百年戰爭，「那才是真正的親痛仇快」。

而台灣大學政治學系教授左正東則援引諸多數據，強調他對於兩岸「已在脫鉤邊緣」的擔憂。例如，疫情前一年到大陸來工作的人，大概是40萬左右，2020年降到了16萬人、其中年輕階層衰退了45%；到大陸來觀光的人，在疫情前一年有404萬人，今年上半年就只有40萬人，相較之下，上半年赴日旅遊將近179萬人。

至於大陸人到台灣，專業交流過去一年有9萬人，現在今年上半年只有800多個人；商務交流過去有10萬人，今年上半年還不到5萬人；陸生在疫情前有超過1萬人，現在只剩下3,000多人；至於大陸觀光客到台灣目前的數字「是零」。

左正東表示，兩岸經濟社會脫鉤對兩岸帶來的影響，「已經不只是一個風險，而是一個巨大的危險」。因為當大陸的觀光客、學生在台灣越多，兩岸之間就越不可能發生戰爭。反過來說，如果觀光客跟學生越少，兩岸發生戰爭的機會就更高，他直言，人員移動一方面是現在兩岸「最大的交流赤字」。