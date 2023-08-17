林漿紙一體化 廣西基地建成

廣西壯族自治區林業局局長蔡中平15日在記者會上介紹，廣西建成以欽州、北海、南寧為中心的中國大陸最大林漿紙一體化生產基地，多產融合、發達完備的現代林業產業體系正加速形成。

中新社報導，廣西林業資源豐富，人工林面積居大陸首位。近期發布的《廣西萬億林業產業三年行動方案（2023—2025年）》，提出重點實施林漿紙一體化發展工程，構建中國—東協林業資源全要素交易平台等綜合服務平台。

在中國（廣西）自由貿易試驗區欽州港片區，印尼金光集團亞洲漿紙業有限公司旗下的廣西金桂漿紙業生產基地內，紙類產品裝箱後被運往泰國等東協市場，用於藥品、化妝品、電子產品等包裝。金光集團2022年5月擴大在廣西投資，年產180萬噸高檔紙板擴建項目和年產75萬噸化機漿擴建項目同時開工，總投資約118億元人民幣。

同處北部灣畔的廣西北海市，以太陽紙業、玖龍紙業、斯道拉恩索等全球紙業巨頭為龍頭，引進下游包裝印刷、紙箱製作等應用產業項目，目前太陽紙業、斯道拉恩索已投產。

蔡中平稱，廣西打造大陸國家儲備林核心基地，保障林業產業供應鏈穩定暢通，同時承接長三角、粵港澳大灣區等林業產業轉移，力爭建設世界最大的林漿紙一體化生產基地。