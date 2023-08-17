節能升級 橫琴深合區打造零碳島

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

「琴澳綜合智慧零碳電廠」用戶側負荷響應項目15日正式啟動建設，橫琴粵澳深度合作區「零碳島」建設邁出重要一步。

新華社報導，該項目由大陸國家電投琴澳智慧能源（廣東）有限公司投資、建設並運營。項目負責人胡博智介紹，首個子項目將為橫琴華策國際大廈提供建築智能化升級及節能改造服務，完成後每年可減少耗電量23萬千瓦時，減少耗冷量529萬千瓦時，節能量約30%，減排二氧化碳量2900噸。

據介紹，華策國際大廈總建築面積約11萬平方公尺，項目對大廈軟硬體設備進行升級改造並接入「琴澳綜合智慧零碳電廠」後，將以邊緣計算為基礎，運用AI算法，通過對樓宇中各個設備能耗、各個區域的能耗進行監測、統計、分析和優化，統一指揮所有設備的有效和高效運行，達到能源的按需供給、智慧運營。

橫琴粵澳深度合作區商事服務局局長吳創偉表示，「琴澳綜合智慧零碳電廠」建設將提升合作區的能源使用效率和數位化水平，是橫琴智慧城市建設的重要組成部分。華策國際大廈作為「琴澳綜合智慧零碳電廠」在用戶側負荷響應調度的首個項目，標誌著合作區在建築數位化節能改造與智能化能源管理邁出重要一步。

橫琴和澳門公共建築面積3600萬平方公尺，由於樓層高、體量大、能源系統複雜，加上屬高熱高濕地區，大型公共建築具有能源消耗和運維成本「雙高」的共性痛點，數位化節能空間巨大。

大陸國家電投相關負責人介紹，國家電投將進一步加大創新發展力度，推動「琴澳綜合智慧零碳電廠」覆蓋橫琴全島並向澳門區域延伸，推動建設基於冷、熱、電等多品類能源互濟的琴澳現代能源體系，為橫琴「零碳島」和澳門「生態島」建設提供支撐。

建築 澳門 廣東

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