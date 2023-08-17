126台生廈門實習 深入了解金融

「參與實習的同學們從一開始不是非常熟練，甚至有些緊張，到現在呈現給大家的一個月實習成果，每一個都成長得這麼好，這麼快，真是非常了不起。」談及參與2023年度廈門銀行台灣大學青年實習計畫的126位台灣學生實習成果，廈門銀行台商金融部零售行銷崗柯央央嘖嘖稱讚。

中新社報導，2023年度廈門銀行台灣大學青年實習計畫結營儀式15日在廈門銀行總行舉行，參與實習的台灣青年學子做旅遊金融主題研究成果匯報。

回想起當年自己剛進入銀行這個行業也曾像他們一樣，經歷從膽怯到老練的過程，作為評委之一的柯央央感慨道，這就是銀行人的一個成長過程。

結營儀式上，廈門銀行組織同學們開展課題研究，並邀請行內不同部門的從業人員，結合市場實際情況對學生課題進行評選，對優秀課題予以表彰。

參加此次實習的台灣逢甲大學財務金融方向研究生一年級同學林韋志說，他來自台中，此次實習被安排到廈門銀行泉州鯉城支行，這也是他第二次來到大陸。 「變化實在太大了」，林韋志曾在小學六年級時跟媽媽一起到北京遊玩，他說，此次實習對金融業務方面有了比較深入的瞭解，很好玩也很有趣，就是可惜時間只有一個月，短了些。

台灣靜宜大學國際企業管理大四學生陳冠廷也來自台中，此行是他第四次來到大陸，之前曾隨家人一起來廈門、江蘇、湖南等地旅遊。

陳冠廷說，此次他被安排到廈門銀行重慶分行實習，相比台灣，這邊的工作環境、步調是他比較喜歡的，希望畢業後有機會留在這邊工作。

廈門銀行相關人士說，此次是第十二批台灣學生在該行完成實習，首次實現兩岸台灣學生共同參與；台灣學生們通過在大陸為期1個月工作、生活，參與金融一線運營，親身感受大陸現代化建設成果。

自2013年起，該行連續十餘年舉辦台灣大學青年實習計畫，已有614名台灣學生參訓，生源涵蓋台灣多所大學。