浙江企業開辦手續 現只需一個工作天

透過創新實施「一件事」改革，浙江全省企業開辦時間從平均8.6天壓縮至1個工作日，市場准入便利度位居大陸全國前列。

新華社報導，浙江省市場監督管理局副局長張雪林介紹，近年來，浙江市場監管部門始終堅持把放寬市場准入門檻作為培育壯大市場經營主體的重要切入點，支持經濟高質量發展。通過打造企業開辦「一站式」辦理新體系，全省基本實現開辦企業「一個環節、一天辦結、零費用」。

市場准入是老百姓創業創新的第一道門檻。瞄準市場准入難點，浙江持續深化企業開辦便利化改革、「證照分離」改革，創新實施准入准營、遷移、股權轉讓等「一件事」改革，全省企業開辦手續辦理時間從平均8.6天壓縮至一個工作日，即在資料齊全情況下，8個工作小時內可完成。告知承諾許可事項從60項增至103項，已辦理准入准營「一件事」2.5萬件、遷移「一件事」4.6萬件、股權轉讓「一件事」1.7萬件，市場准入便利度位居大陸全國前列。

另方面，瞄準企業服務需求，浙江牽頭抓好電子營業執照企業碼增值服務試點工作，企業碼已在政務服務、招投標、金融、電信等26個領域應用，推動22類電子證照關聯展示，全省電子營業執照下載量近800萬份。浙江全省共有市場經營主體1000萬戶，在冊企業350萬戶、個體工商戶645萬戶，平均7個人就有一戶市場經營主體、19個人就有一家企業。