浙江企業開辦手續 現只需一個工作天

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

透過創新實施「一件事」改革，浙江全省企業開辦時間從平均8.6天壓縮至1個工作日，市場准入便利度位居大陸全國前列。

新華社報導，浙江省市場監督管理局副局長張雪林介紹，近年來，浙江市場監管部門始終堅持把放寬市場准入門檻作為培育壯大市場經營主體的重要切入點，支持經濟高質量發展。通過打造企業開辦「一站式」辦理新體系，全省基本實現開辦企業「一個環節、一天辦結、零費用」。

市場准入是老百姓創業創新的第一道門檻。瞄準市場准入難點，浙江持續深化企業開辦便利化改革、「證照分離」改革，創新實施准入准營、遷移、股權轉讓等「一件事」改革，全省企業開辦手續辦理時間從平均8.6天壓縮至一個工作日，即在資料齊全情況下，8個工作小時內可完成。告知承諾許可事項從60項增至103項，已辦理准入准營「一件事」2.5萬件、遷移「一件事」4.6萬件、股權轉讓「一件事」1.7萬件，市場准入便利度位居大陸全國前列。

另方面，瞄準企業服務需求，浙江牽頭抓好電子營業執照企業碼增值服務試點工作，企業碼已在政務服務、招投標、金融、電信等26個領域應用，推動22類電子證照關聯展示，全省電子營業執照下載量近800萬份。浙江全省共有市場經營主體1000萬戶，在冊企業350萬戶、個體工商戶645萬戶，平均7個人就有一戶市場經營主體、19個人就有一家企業。

門檻

延伸閱讀

浙江市場經營主體 到達千萬戶

颱風「卡努」掀巨浪 浙江溫州水上航線全停

籃球／超奇葩規則！中國U17籃賽決賽大勝隊伍卻拿亞軍

「卡努」掀20公尺巨浪 浙江溫州46條水上航線全停航

相關新聞

李嘉誠北京賣豪宅 調降門檻

香港首富李嘉誠在香港房市投出七折售樓的深水炸彈後，長實集團旗下位於北京豪宅項目御翠園開賣，從調低定價近一成、取消資格驗證...

騰訊好旺 Q2每天賺12億元

騰訊控股昨（16）日公布2023年第2季財報，得益於廣告業務復甦影響，淨利人民幣262億元（約新台幣1,145億元，相當...

恒大許家印傳技術性離婚

中國恒大集團身陷債務深淵之際，旗下恒大地產日前發布多項公告，顯示其財務狀況已「資不抵債」。值得注意的是，綜合陸媒報導，在...

海南自貿港22項交通工具 零關稅

中國大陸財政部、海關總署、國家稅務總局15日發布《關於調整海南自由貿易港交通工具及遊艇零關稅政策的通知》，明確在海南自貿...

廣州拚新儲能產業 目標千億級

根據15日廣州市政府新聞辦公室召開記者會消息，廣州市發力新型儲能產業，目前全市在建新型儲能項目11個、總投資近400億元...

陸70城 七月房價年跌0.2％

路透根據大陸國家統計局昨日公布的商品住宅銷售價格指數測算，七月中國大陸七十個大中城市新房價格年跌百分之零點二，為今年來首...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦