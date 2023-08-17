中俄青年經貿會 簽約金額破80億

由中華全國青年聯合會指導、中國國際青年交流中心主辦的中俄青年經貿發展大會15日在黑河市舉行，近200名中俄來賓和代表參加了活動。

中新社報導，圍繞「開放發展、青創未來」主題，此次大會設置了中俄經貿合作推介、主旨發言、洽談、考察參觀等環節。中俄青年企業家在農業、能源、文旅、數位經濟等領域進行了多層次、多方面的交流互動，推進多領域投資合作，共計實現40個項目簽約，簽約項目總額83.8億元（人民幣，下同），其中12個項目現場簽約，簽約金額38.6億元。

黑河市委書記、黑河市人大常委會主任李錫文，俄羅斯青年聯盟主席顧問米哈伊爾·捷列維揚科，俄羅斯國際合作領袖組織董事會成員阿爾焦姆·安德羅索夫，俄羅斯阿穆爾州俄中友好協會主席鮑里斯·別洛博羅多夫等先後致詞，呼籲兩國青年企業家積極拓展交流成果，確立長效合作，通過「中俄青年創業孵化器」交流項目，深入打造中俄青年經貿發展樞紐平台，更好助推中俄攜手繁榮、共同振興。

中國國際青年交流中心副主任賈鐵松在會上發布了中俄青年創業孵化器交流項目最佳實踐案例徵集計畫，以徵集中俄青年務實交流合作的典型示範項目，展示中俄青年企業家在促進中俄務實合作中的智慧和力量。

作為2023年中俄青年創業孵化器交流項目框架中的重要內容，此次大會是加強中俄青年交流，推動加強兩地經貿互通、共享發展機遇的有力舉措，也為促進凝聚共識、攜手發展、合作共贏提供了新的重要載體和堅韌紐帶。