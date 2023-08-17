廣州拚新儲能產業 目標千億級

根據15日廣州市政府新聞辦公室召開記者會消息，廣州市發力新型儲能產業，目前全市在建新型儲能項目11個、總投資近400億元（人民幣，下同），達產後產值可超千億元。

中新社報導，近年來，廣州市積極培育新型儲能產業，建成一批電化學儲能電站、動力電池和儲能關鍵零部件裝備製造項目等，2022年該市新型儲能產業營業收入約150億元。

日前，廣州市政府印發了《廣州市人民政府辦公廳關於推動新型儲能產業高質量發展的實施意見》，全力推進將新型儲能產業打造成該市戰略性新興產業的重要組成部分。

該《實施意見》提出，推進儲能電池、動力電池、氫能、太陽能電池等新型儲能產業細分領域的強鏈補鏈延鏈；擴大鋰電池製造規模，提升儲能電子元器件產品供給能力，完善新能源汽車動力電池回收利用體系；鼓勵企業參與正負極材料、電解液等項目；鼓勵重點企業組建儲能集團，高標準建設一批新型儲能產業園區。規畫至2025年，廣州市新型儲能產業營業收入將達到600億元以上；2027年將達到1000億元以上。

據廣州市工業和信息化局副局長歐鴿介紹，據不完全統計，目前全市在建新型儲能項目11個、總投資近400億元，達產後產值可超千億元。

主要項目包括番禺區因湃動力電池和儲能電池項目、南沙區巨灣技研儲能器件與系統總部基地、黃埔區孚能科技動力電池生產基地項目以及智光變流技術產業化二期項目等。

值得一提的是，廣州作為用電負荷中心，新型儲能應用場景豐富。

南方電網廣東廣州供電局副總經理蘇志鵬表示，從電源側看，儲能電站可以提升電源效率、支撐電網穩定，是建設新型電力系統的重要一環。

從用戶側看，廣州市工商業發達，新型儲能電站可作為園區和工業企業的電源補充，同時可與新能源汽車充電站結合，發展儲充一體化項目。目前，該市在運營的儲能電站共計36個，總功率超過133兆瓦。