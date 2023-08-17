上海推未來產業 布局5大方向

「未來產業關乎上海未來的競爭力。誰掌握了未來技術，誰就掌握了未來發展的主動權。」上海市經濟和信息化委員會副主任張宏韜15日在上海表示。

中新社報導，當天，2023全球未來產業之星大賽複賽在滬啟動。這是上海發布《上海打造未來產業創新高地 發展壯大未來產業集群行動方案》後，首個聚焦未來產業的大型賽事，大賽吸引了一批海內外未來產業項目團隊參加。大賽共536個項目報名，團隊來自中國大陸、美國、英國、德國、荷蘭、以色列、新加坡、馬來西亞、愛沙尼亞等國家。整體共有120個項目入圍複賽。

作為大陸最早布局發展未來產業的城市之一，上海在2022年率先發布了《行動方案》，推動未來產業落子布局。

行動方案布局了上海未來產業的五大方向、16個細分領域。五大方向指的是聚焦未來健康、未來智能、未來能源、未來空間、未來材料五大產業集群。16個細分領域包括：未來健康領域的腦機接口、合成生物等；未來智能領域的通用AI、量子科技、6G等。

張宏韜表示，布局未來產業，必定會經歷「看不清」和「熬時間」之痛，上海只有發揮人才、信息、資本、場景、生態等優勢，在五大未來產業集群的16個領域中打造出若干個「核爆點」，才能在未來產業的版圖中體現上海作為。

上海銀行股份有限公司業務總監朱守元表示，未來產業具有高風險、高收益、高投入、高溢出等特徵，因此銀行支持未來產業的發展必須採取新模式和新思維，要統籌全局、優化機制、創新產品，在探索的過程中逐漸積累經驗。他介紹說，該銀行已採取「加強適用於未來產業的產品創新」等多項舉措，來為未來產業發展提供金融支持。

臨港新片區是上海發展未來產業的熱土。中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區管理委員會高新產業和科技創新處副處長李向聰形容臨港這塊地方，「距（上海）市區很遠，但距世界很近（距離上海浦東國際機場等相對近）」。

他表示，臨港正在未來智能、未來能源、未來健康、未來空間幾大領域展開未來產業布局。

發展未來產業，除了有財，更須有才。上海市經濟和信息化委員會方面稱，下一步，上海將從加快推進未來技術創新成果產業化、完善創新企業成長的生態環境等方面著力，為創新創業人才持續營造良好的發展環境。