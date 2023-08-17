惠譽示警 恐調降信評

經濟日報／ 編譯簡國帆陳律安／綜合外電

國際信評機構惠譽（Fitch）警告，若中國大陸的非政府負債惡化，大陸的「A+」債信評等可能不保。

惠譽全球主權部門主管麥考馬克說，若大陸擴張資產負債表支持經濟，惠譽可能再度考慮中國大陸是否仍符合A+信評，因債務占國內生產毛額（GDP）比率略偏向「A」信評的上方。

他指出，惠譽並未預期中國大陸會擴張資產負債表，最近的證據也顯示未必會如此發展，但企業、銀行業的債務增加，可能轉換成政府的實質負債。

麥考馬克指出，中國自2007年便處於「A+／穩定」評級，是惠譽維持最長時間的評級之一。他說，會改變評級的因素，包括其他領域的或有債務出現某種形式的增長。

全球投資人對中國大陸脆弱的經濟復甦已失去耐心，從零售銷售到房價，近期公布的數據都令人失望。

惠譽 債務

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