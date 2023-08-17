外資：陸今年GDP成長難保5

大陸公布7月各項經濟數據持續疲弱後，摩根大通（小摩）和巴克萊等兩家外資券商皆下調今年大陸經濟增長預測，小摩預期大陸今年GDP增長率將由原估6.4%大降至4.8%，巴克萊則將大陸今年GDP成長率預測下調0.4個百分點至4.5%，主因消費、房地產、出口和信貸數據普遍令人失望，且缺乏切實有效的財政和消費刺激措施。

彭博報導稱，本輪國際投行下調大陸經濟預測值，反映若北京沒有確實的政策措施推出，大陸今年恐難實現全年經濟增長5%左右的目標。

小摩報告將今年大陸GDP增長率預測調低至4.8%，並指其房地產市場前景惡化，尤其是土地購買量和新屋開工量大降，加大對經濟的拖累。今年5月，小摩曾預測大陸經濟將增長6.4%，是給出最樂觀預估的機構之一，如今卻「變臉」大幅下調。

小摩經濟學家朱海斌等人預估，明年大陸經濟增長率約4.2%。「若最終成真，將是自毛澤東時代以來大陸首次連三年GDP增長率低於5%。」小摩還將今年全球新興市場高收益公司債違約率預估由6%調至9.7%，並預計大陸房地產企業違約量將占今年全球新興市場的四成。

巴克萊認為，將今年大陸GDP增長預測下調0.4個百分點至4.5%，並將第3、4季增速預測從先前的4.9%調至2.8%。報告稱，大陸房市惡化速度快於預期，且消費、房地產、出口和信貸數據皆令人失望。