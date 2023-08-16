騰訊Q2淨利年增41% 但員工減少約1700人

科技業裁員未歇，大陸網路巨頭騰訊控股於16日發布2023年第2季財報顯示，營收年增11%；淨利潤年增41%，營收已連續兩季保持增長，淨利潤增速連續四季超過營收。不過，財報也顯示，截至6月30日，集團有10.45萬名僱員，較3月31日的10.62萬減少約1700人。顯示騰訊第二季可能仍在裁員。

此外，截至6月30日六個月的總酬金成本為人民幣540.69億元，如果按6月30日的員工數計算，騰訊員工每個月的平均酬金約為人民幣8.6萬元，實際可能會有變化。

網路業不景氣，大陸許多巨頭紛紛傳出裁員，IT之家報導，截至6月30日阿里約有22.86萬名員工，而在3月底這一數字約為23.52萬人，也就是說，阿里巴巴一季便減少了超6500名員工。

從業務板塊來看，騰訊各業務年增率均有增長。主營業務遊戲方面，第二季增值服務業務收入年增4%；網絡廣告業務收入年增34%，金融科技及企業服務業務收入年增15%。

值得注意的是，今年第二季，騰訊視頻號用戶時長攀升，由此帶來的廣告收入達到人民幣30億元，是去年7月訊息流廣告推出後達到的新高度。騰訊稱，在平台底層能力提升和微信生態助力下，第二季廣告收入年增34%。

過去幾年，網路科技行業遭遇艱困時期。騰訊作為巨頭首當其衝，市值從巔峰期的8兆港元曾一度跌至2兆元，跌幅超過七成，創五年新低。對此，騰訊提出「降本增效」以應對，主動退出非核心業務，收緊營銷開支，削減運營費用，大陸網路上也不時有騰訊裁員的消息出現。