寧德發表神行超充電池 充電10分鐘續航400公里

寧德時代16日發表新產品─神行超充電池，這是全球首款磷酸鐵鋰4C超充電池，充電10分鐘就能讓汽車跑400公里，預計今年底量產，明年第1季就有電動車會裝上神行超充電池，續航力可達700公里。

按照業內標準，1C充電指的是可在60分鐘將電池系統電量充滿，2C充電可在30分鐘內充滿電，3C充電在20分鐘內充滿，4C則代表15分鐘可將電量充滿。

寧德公布數據顯示，神行超充電池可做到全溫域快充，做到低溫如常溫。在續航方面，一套神行超充電池續航可達700公里，媲美燃油車，這款電池在低溫低電量的情況下也能做到時速零到百加速性能不衰減。

寧德時代方面表示，神行超充電池將在2023年底量產，2024年第1季就有新車搭載該電池上市。值得關注的是，此前寧德時代已宣布其基於三元鋰體系的4C麒麟電池將於今年理想純電車型搭載首發。

寧德時代首席科學家吳凱表示，快充技術的下一步就是和加油一模一樣，充電5-7分鐘跑400公里，這是寧德時代正在研發的，相信很快就能把產品推出來。

神行超充電池透過結構創新、智慧演算法等方式，兼具長續航、全溫域閃電快充和高安全等性能。續航方面，得益於寧德時代在CTP3.0的基礎上提出的一體成組技術，神行超充電池突破磷酸鐵鋰性能上限，實現700公里以上長續航。

同時，寧德時代在系統平台上採用電芯溫控技術，低溫環境下可以快速加熱到最佳工作溫度區間，即使在-10℃低溫環境下也可實現30分鐘充至80%，而且在低溫低電量狀態下零百加速不衰減。

在安全保障方面，神行超充電池使用改良的電解液，並配備高安全塗層隔膜，為電池安全上了雙保險，寧德時代透過智慧演算法對全域溫場進行管控，打造故障即時檢測系統，克服快速充電帶來的諸多安全挑戰，使神行超充電池具備極致的安全水準。

寧德時代首席科學家吳凱表示，動力電池科技的未來，一要面向世界前沿，二要面向經濟主戰場，當前用戶開始從先鋒用戶轉向大眾用戶，要讓更多的老百姓使用前沿科技，享受到科技突破的紅利。