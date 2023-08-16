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經濟放緩恐成全球風險 陸外交部回嗆：西方難逃被打臉命運

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
大陸外交部認為中國大陸經濟韌性強、潛力大、活力足。新華社
大陸外交部認為中國大陸經濟韌性強、潛力大、活力足。新華社

中國大陸今年經濟復甦不及預期，7月消費、投資、出口三駕馬車持續下滑，也不再公布青年失業率，引發其經濟增長放緩或對全球經濟構成風險的討論。大陸外交部發言人汪文斌16日表示，這種論調有悖事實，強調中國大陸有信心、有條件、有能力高質量完成全年經濟社會發展目標任務，繼續為世界經濟復甦和增長提供動力。

據中新社，對於記者提問，「近期少數西方政客和媒體稱，中國經濟增長放緩可能對全球經濟發展構成風險」。汪文斌回應說，「我們注意到相關論調，這種論調有悖事實。」

汪文斌說，事實上，中國大陸經濟持續恢復，總體回升向好，依然是世界經濟增長的重要引擎。今年上半年，中國大陸國內生產總值年增5.5%，明顯快於去年全年3%的經濟增速，也快於疫情3年年均4.5%的增速，超過美國逾3個百分點。IMF上月發布最新《世界經濟展望報告》，預計今年中國大陸經濟將增長5.2%，對世界經濟增長的貢獻率將達到1/3。

汪文斌列舉，今年中國大陸經濟提質增量亮點紛呈，包括消費對經濟增長的拉動明顯增強、產業升級趨勢持續、外貿韌性強優勢持續顯現等。

因此，汪文斌說，中國大陸疫情防控平穩轉段後，經濟恢復是一個波浪式發展、曲折式前進的過程，「難免會有發展中的困難和前進中的問題，但我們從不避諱問題，而是採取措施積極加以解決，成效也已經或正在顯現」。

他提到，近期中國大陸推出一系列恢復和擴大消費、促進民營經濟發展壯大、加大吸引外商投資力度的措施，「少數西方政客和媒體放大、炒作中國疫後經濟復甦進程中存在的階段性問題，最終難逃被現實打臉的命運」。

汪文斌說，「中國經濟韌性強、潛力大、活力足，長期向好的基本面沒有改變，我們有信心、有條件、有能力高質量完成全年經濟社會發展目標任務，推動中國經濟巨輪駛向更廣闊的未來，繼續為世界經濟復甦和增長提供源源不斷的動力」。

大陸國家統計局昨公布七月大陸國民經濟數據，社會消費品零售總額年增率僅百分之二點五，創今年以來增幅新低。一至七月固定資產投資增幅下滑，顯示民企信心不足。七月規模以上工業增加值年增百分之三點七，增幅較六月下滑。另，大陸海關總署日前公布，按美元計，七月出口年減百分之十四點五，減幅大於預期。

汪文斌

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