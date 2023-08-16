金援恒大汽車160億元 神秘金主被曝是中國人

恒大汽車14日晚間公告，獲得由阿拉伯聯合大公國國家主權基金持股的上市公司NWTN集團首筆5億美元（約新台幣160億元）戰略投資，收購恒大汽車27.5%股權。陸媒揭露，這次支援恒大汽車的背後金主紐頓集團（NWTN）董事長為中國企業家吳楠，紐頓的多位高層可能也都是中國人。

中國恒大發布公告稱：在恒大汽車持股比例將降至約46.86%，事項完成後恒大汽車將不再為非全資附屬公司。

根據公告，恒大汽車擬將所有戰投資金全部用於恒大汽車天津工廠，確保恒馳5的正常生產和恒馳6、7的陸續量產。據悉，NWTN集團還將協助恒大汽車開拓海外市場，每年向中東市場出口3萬～5萬輛恒馳汽車。

公開資料顯示，總部座落於杜拜的紐頓集團，被稱為「阿聯酋新能源汽車第一股」。目前，該集團已在美國那斯達克上市，是阿聯酋第一家在美國上市的新能源汽車企業。

大陸媒體報導，從其公司披露的資料來看，公司多位高管都疑似為中國人，紐頓集團創始人兼董事長、CEO為吳楠，紐頓集團CTO為余世璿。

從紐頓汽車股權架構來看，創始人兼董事長、CEO吳楠持有紐頓汽車77%投票權，且該公司多位高管都疑似中國人，而網路上對吳楠的個人介紹幾乎沒有，但從幾年前紐頓汽車的前身「艾康尼克」的活動軌跡來看，能夠促成與微軟、Magna等多家知名企業合作的「神秘人」吳楠來頭並不小。

值得注意的是，剛剛在去年反向收購SPAC而登陸美股的紐頓汽車近三年裡並無營收，且同期運營虧損已高達千萬美元，這也意味著就紐頓汽車本身而言，其並沒有這麼大的資金投資恒大汽車，而此次交易的背後，神秘資本家吳楠藏身其後。

雖然關於吳楠的資訊少之又少，但根據此前浙江省金華市政府在2022年9月23日發佈的消息披露來看，由紐頓集團投資建設的紐頓（中國）新能源汽車專案，金額達人民幣百億元，而該公司初始法人則是吳楠。

恒大汽車7月底才公布最近兩年的財報，數據顯示，2022年虧損人民幣276.64億元，2021年虧損人民幣563.44億元。等於兩年來恒大汽車虧損高達人民幣840億元。

財報還顯示，截至2022年年底，該公司累計虧損及股東虧損分別為人民幣989.06億元及686.51億元。2022年年底的現金及現金等價物為人民幣2.2億元。也就是資不抵債。