快訊

遭大牙爆性騷反告加重誹謗 陳建州現身北檢：捍衛自己清白

感情生變？王陽明與蔡詩芸「IG零互動」4個月 網搜蛛絲馬跡議論紛紛

LINE釋出3大更新！免費用LINE FRIENDS頭貼 「主題富翁」可自動換背景

中國6月再減持美債113億美元 連續三個月減倉

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
中國6月續減持美債。 澎湃新聞
中國6月續減持美債。 澎湃新聞

據大陸《 澎湃新聞》，當地時間8月15日，美國財政部公佈的數據顯示，6月美債前三大海外債主的持有量變動有所分化：日本英國增持，中國減持。中國6月共減持113億美元美國國債。

美國財政部6月國際資本流動報告（TIC）顯示，日本6月增持88億美元美國國債，持倉規模達到11056億美元，為美國第一大債主。此前5月，日本曾減持304億美元美國國債，是自2月份以來首次減持。

報導稱，中國6月減持113億美元美國國債至8354億美元，連續第三個月減倉，再前一次的持倉規模低點是2009年5月創下的8015億美元。作為美國國債海外第二大債主，從去年4月起，中國的美債持倉一直低於1萬億美元，並從去年8月至今年2月連續7個月減持美國國債，今年3月增持203億美元美債，隨後4月減持4億美元，5月減持222億美元。

至於英國則增持119億美元美國國債至6723億美元，持倉規模位列第三。

報導說，同時，美國財政部報告顯示，6月份所有海外對長期、短期美國證券和銀行現金流（banking flows）的淨流入總額為1478億美元，逆轉了5月1676億美元的淨流出。其中，海外私人淨流入為1198億美元，海外官方資金淨流入為280億美元。

報導說，同時，6月份海外淨流入美國長期證券的資金規模為2440億美元，高於5月的597億美元。其中，海外私人投資者淨買入證券1839億美元，海外官方機構淨買入602億美元。包括海外投資組合通過股票互換購入的美股在內，進行一些調整後，海外6月總體淨購買美國長期證券1959億美元，高於5月的175億美元。

美國 日本 英國

延伸閱讀

外商對陸直接投資（FDI）暴跌90% 史上新低！美進口銳減25% 貿易脫鉤發酵

賴清德過境外交與疑賴論

美議員郵件遭中國駭客入侵 誓言確保台軍售交付

BBB級投等債 有利可圖

相關新聞

2大致命傷 人行研判通縮惡化

大陸人行昨天無預警降息，國內大型金控內部分析，通貨緊縮是最重要的原因，尤其日前公布的大陸銀行放貸數量「斷崖式」下跌百分之...

中國大陸大潤發「生了孩子」小潤發 阿里巴巴這算盤打得好嗎？

大潤發在中國大陸「生了兒子」中潤發，還「生了孫子」小潤發，店型從大愈變愈小，銷售商品也大不同。如此「三代同堂」做出市場區隔，消費者會樂意埋單嗎？

中概股失色 避險基金減持

中國大陸經濟前景不明，且地緣政治緊張局勢升溫，Coatue、D1 Capital和老虎全球管理（Tiger Global...

特斯拉EV電池 離不開陸企

在純電動汽車（EV）材料領域，大陸的存在感正在增強。對美國特斯拉的1萬3,428家推定供應商進行分析後發現，在總共61家...

中國6月再減持美債113億美元 連續三個月減倉

據大陸《 澎湃新聞》，當地時間8月15日，美國財政部公佈的數據顯示，6月美債前三大海外債主的持有量變動有所分化：日本、英...

陸外匯局：人民幣對美元回升「逢低購匯」增多屬正常現象

大陸國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春英以答記者問方式，就2023年7月份大陸外匯收支形勢表示，7月份中國外匯市場運行...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦