中國6月再減持美債113億美元 連續三個月減倉

據大陸《 澎湃新聞》，當地時間8月15日，美國財政部公佈的數據顯示，6月美債前三大海外債主的持有量變動有所分化：日本、英國增持，中國減持。中國6月共減持113億美元美國國債。

美國財政部6月國際資本流動報告（TIC）顯示，日本6月增持88億美元美國國債，持倉規模達到11056億美元，為美國第一大債主。此前5月，日本曾減持304億美元美國國債，是自2月份以來首次減持。

報導稱，中國6月減持113億美元美國國債至8354億美元，連續第三個月減倉，再前一次的持倉規模低點是2009年5月創下的8015億美元。作為美國國債海外第二大債主，從去年4月起，中國的美債持倉一直低於1萬億美元，並從去年8月至今年2月連續7個月減持美國國債，今年3月增持203億美元美債，隨後4月減持4億美元，5月減持222億美元。

至於英國則增持119億美元美國國債至6723億美元，持倉規模位列第三。

報導說，同時，美國財政部報告顯示，6月份所有海外對長期、短期美國證券和銀行現金流（banking flows）的淨流入總額為1478億美元，逆轉了5月1676億美元的淨流出。其中，海外私人淨流入為1198億美元，海外官方資金淨流入為280億美元。

報導說，同時，6月份海外淨流入美國長期證券的資金規模為2440億美元，高於5月的597億美元。其中，海外私人投資者淨買入證券1839億美元，海外官方機構淨買入602億美元。包括海外投資組合通過股票互換購入的美股在內，進行一些調整後，海外6月總體淨購買美國長期證券1959億美元，高於5月的175億美元。