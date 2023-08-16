陸外匯局：人民幣對美元回升「逢低購匯」增多屬正常現象

大陸國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春英以答記者問方式，就2023年7月份大陸外匯收支形勢表示，7月份中國外匯市場運行保持理性有序。7月份，國內基本面預期改善，人民幣對美元匯率企穩回升。在此情況下，市場主體「逢低購匯」有所增多，屬於正常的理性交易，再加上對外分紅派息進入季節性高峰，使得當月銀行結售匯呈現小幅逆差。綜合考慮其他供求因素，境內外匯供求保持基本平衡。

大陸外匯局副局長兼發言人王春英。 取自中國國家外匯管理局網站

國家外匯管理局日前公布的最新數據顯示，7月，銀行結匯1677億美元，售匯1825億美元；1-7月，銀行累計結匯13001億美元，累計售匯13132億美元。7月，銀行代客涉外收入5031億美元，對外付款5146億美元；1-7月，銀行代客累計涉外收入35290億美元，累計對外付款34937億美元。

王春英表示，7月，主要渠道跨境資金流動總體穩健。具體體現為：一是貨物貿易仍是跨境資金流入的基礎性來源。7月份，貨物貿易項下跨境資金淨流入規模維持較高水平，高於上半年月均值。

二是境外資本流入態勢逐步向好。外商來華直接投資跨境資金淨流入回升，7月份淨流入規模為近一年來次高值；來華證券投資跨境資金保持淨流入，外資總體淨買入境內股票和債券。三是境內主體有序開展對外投資。

展望未來，全球主要經濟體緊縮貨幣政策接近尾聲，相關外溢影響將有所緩和。我國經濟具有巨大的發展韌性和潛力，長期向好的基本面沒有改變，隨著政策組合拳效果不斷顯現，我國經濟將持續恢復向好。同時，我國國際收支結構更加穩健，市場主體理性程度持續提升，宏觀審慎調節工具不斷完善，外匯市場穩健運行的基礎依然堅實。