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英優先服務持BNO護照赴英港人 陸駐英使館：禍亂香港

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
中國大陸駐英大使館。 取自其臉書
中國大陸駐英大使館。 取自其臉書

中國大陸駐英國大使館在15日深夜針對英內政部宣布，將為通過BNO簽證路徑申請來英港人推出優先簽證服務，以答記者問方式作出回應表示，中方一貫堅決反對英方操弄BNO問題，干涉香港事務和中國內政。

英國內政部稍早宣布，即日起將會為香港人BNO移英計劃推出全新的「特快簽證」，最快只需5個工作日內即可批出簽證，但暫時未公布進一步資料。BNO是英國海外國民護照。

該大陸駐英使館發言人說，事實已充分證明，英方所作所為根本不是為了所謂的「保護」港人，而是圖謀抹黑和禍亂香港，這絕不可能得逞。一些受蠱惑的港人背井離鄉，抵達英國後生計窘迫，備受歧視，此類事例比比皆是。

他表示，我們敦促英方認清現實和大勢，停止偽善表演，停止誤導港人，停止干涉中國內政。

簽證 英國 香港

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