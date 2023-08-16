養寵家庭規模將破億 陸寵物食品產業起飛

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

中國飼料工業協會寵物飼料（食品）分會執行會長王湘黔14日在上海表示，作為支撐寵物行業的基礎，當前中國寵物食品產業發展勢頭迅猛，呈現出韌性強、潛力大、活力足的特點。

中新社報導，王湘黔在上海舉辦的「京東寵物趨勢」發布會上說，近年來，隨著中國經濟社會的發展和物質水平的提高，寵物已經成為中國人生活的一部分，中國寵物食品產業規模由此快速增長，已經步入了高質量發展的快車道。2018年至2022年，中國寵物食品行業許可證從226個增加到563個，生產企業近400家，增幅約兩倍，寵物食品的產量從79萬噸增至123.7萬噸。與此同時，中國寵物食品的進口需求大幅增加，中國農業農村部核發的寵物食品進口登記證已經超過了1000個。 　　

京東當天發布的「中國寵物行業趨勢洞察白皮書」預計，2023年中國養寵家庭規模將破億，從2022年的9800萬戶增至10565萬戶。白皮書稱，2022年中國養寵家庭單隻寵物的消費金額較2021年增長4.7%，而中國寵物主養寵主要動機是「多一個陪伴」、「增添生活情趣」和「治癒解壓」。

中國工程院院士、中國飼料工業協會會長李德發稱，當前中國寵物食品行業處於蓬勃發展階段，但同時也存在行業標準規範不夠健全、生產者質量管理能力參差不齊等問題，希望行業堅持推進標準化生產管理，突破創新。

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