消費、投資、出口 陸7月三駕馬車持續下滑

大陸國家統計局昨公布七月國民經濟數據，多項數據均低於預期。社會消費品零售總額年增率僅百分之二點五，創今年以來增幅新低。一至七月固定資產投資增幅下滑，顯示民企信心不足。七月規模以上工業增加值年增百分之三點七，增幅較六月的百分之四點四下滑。

根據大陸官方數據，大陸七月的消費、投資、出口等拉動經濟成長的「三駕馬車」表現持續向下。大陸海關總署日前已公布，按美元計，大陸七月出口年減百分之十四點五，減幅大於預期。

消費方面，七月社會消費品零售總額人民幣三兆六七六一億元，年增百分之二點五，遜於預期的百分之四。今年前七月社會消費品零售總額年增百分之七點三，低於預期的百分之七點六。

投資方面，今年前七月，大陸固定資產投資年增百分之三點四，低於市場預期年增百分之三點七。

在房地產數據上，一至七月，大陸全國房地產開發投資人民幣六兆七七一七億元，年減百分之八點五。今年以來，房地產開發投資的降幅一路從百分之五點七，累計擴大到百分之八點五。一至七月，房地產開發企業房屋施工面積年減百分之六點八，住房銷售面積年減百分之六點五。住房銷售額年減百分之一點五。