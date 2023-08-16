2大致命傷 人行研判通縮惡化

大陸人行昨天無預警降息，國內大型金控內部分析，通貨緊縮是最重要的原因，尤其日前公布的大陸銀行放貸數量「斷崖式」下跌百分之八十九，加上一周前公布的金融體系首季的三年期定存商品規模創二○一五年以來單季最大紀錄，人行研判通貨緊縮的程度比預期惡化，非得降息來救經濟的兩大致命傷。

大陸官方日前公布的最新國內銀行體系貸款新撥量不增反減，且減至二○○九年以來最低，國內金控內部報告認為，這意謂大陸陷入長期通貨緊縮的風險日增；此外，銀行新增貸款為人民幣三四五九億元，比六月劇減百分之八十九，連市場預測的一半都不到，顯示通縮危機已較預期惡化。

人行降息Q&A 製表／楊筱筠、賴昭穎 法人則從亞幣競貶的觀點指出，包括日圓、台幣、韓元等亞幣持續貶值，但人民幣反而升值，將使大陸的出口競爭力更趨惡化，因此人行降息，將有助於人民幣由升轉貶。

至於人行降息能發揮多少「救經濟」的效果？我金融業者不表樂觀。一位金融業高層指出，除了經濟下行、通貨緊縮之外，陸銀放貸急速緊縮還和另一個原因有關，「那就是銀行業壞帳金額急速暴衝」。

這位金融業高層說，降息或有助現有企業降低利息負擔，但對於促進銀行放款意願，或是讓企業再多新增借款，則無法發揮保證效果；因為銀行會評估，壞帳將嚴重侵蝕資本，快速膨脹槓桿、大幅降低資本適足率，因而嚴重限縮銀行放貸能力和意願，尤其大陸不動產業壞帳暴衝，將會造成金融體系運作整體失靈，信用創造能力將會蕩然無存。

此外，企業或民眾如果評估景氣將轉壞，也不會新增借款或投資，尤其三年期定存商品暴增，「代表民眾現在只相信存款。」民眾不敢投資、消費，寧可去存定存，就是通縮的一大警訊，如今人行降息，等於降低存款利息，但這會否影響人民幣續保存款的意願，只怕利息不是重點，和投資相比是否較為安全才是關鍵原因，這也使得降息對解決通縮的效果大打折扣。