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陸景氣壞 學者：台急單效應沒了

聯合報／ 記者陳素玲／台北報導

中國大陸人民銀行無預警宣布降息，顯示大陸經濟前景堪憂，台灣仍有不小比率對大陸出口，是否遭到波及？經濟學者表示，大陸房地產風險及經濟不如預期，金融面台灣直接影響比較有限，台灣對大陸出口雖然占比下降，但傳產如工具機、石化等產業還是有影響，至少原本台灣供應鏈期待的急單效應就沒有了。

中經院副院長王健全指出，大陸經濟主要靠房地產和地方基礎建設，現在兩個都出問題，而以往地方政府靠房地產驅動地方基礎建設，進而讓全球經濟有外溢效果，往年對全世界經濟貢獻約有二成至三成，但現在出了問題，勢必會減少對全世界經濟外溢效應，出口與進口都會減少，大陸經濟只能靠內需。

他說，大陸這波經濟及金融風暴，其中對台灣金融面衝擊比較小，但台灣以出口為主，現在雖然大陸出口占比有下降，但傳產業如金屬、工具機及石化等，影響就比較大，尤其部分產業之前急待大陸經濟復甦能有急單，現在也沒了；而台灣一旦出口持續不好，投資也會不好。

中央大學經濟系教授吳大任也認為，大陸金融體系出問題，對台灣直接影響相對有限，因為目前兩岸關係不好，資金流動管制較多，金融體系即使有踩雷，也不嚴重；就如同三年前疫情開始，國際社會認為台灣與大陸很近，受的衝擊最大，但台灣後來疫情控制得好，並未發生大危機，這次也是如此。

以往大陸、香港是最大出口地，這兩地占比百分之卅五，甚至超過四成，但對陸出口最大的是零組件占七、八成，其中又以電子零組件高達五成，主要是組裝，不是真正出口到大陸。

吳大任說，台灣廠商在大陸組裝後，出口地仍然是歐美，只要工廠生產不受影響，就沒有大問題。

他說，對出口真正最大影響是歐洲與美國經濟，特別是消費面，目前美國通膨雖然有降，但仍居高不下，即使美國不再升息，但也不會馬上降息，還是會衝擊消費，也就是真正造成目前台灣出口嚴重衰退仍是歐美終端需求，大陸對台灣影響相對小。

經濟系 美國 房地產

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